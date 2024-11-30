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Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı, Türkiye Avrupa'nın Çok Uzağında Kaldı

Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı, Türkiye Avrupa'nın Çok Uzağında Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2024 - 18:55

Her yıl güncellenerek açıklanan Henley Pasaport Endeksi açıklandı. Endekste zirvedeki ülkeler değişmezken Türkiye'de hayli alt sıralarda yer aldı. Vize sorunuyla boğuşan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu vatandaşların vizesiz gideceği ülkeler de Batı'da değil Asya ve Afrika'da yer alıyor. Bu vatandaşlar için bir cazibe yaratmaktan çok uzakta kalıyor. 116 ülkeye vizesiz gidebilsek de sıralamada alt kısımda yer aldık.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı bir ülkenin pasaportunun gücünü de etkiliyor. Henley Pasaport Endeksi verileri de her yıl bu gücün ölçümünü yapıyor.

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı bir ülkenin pasaportunun gücünü de etkiliyor. Henley Pasaport Endeksi verileri de her yıl bu gücün ölçümünü yapıyor.

10. sırada 185 ülkeye vizesiz gidebilen İzlanda pasaportu yer alıyor. Bir ülke fazlasıyla Letonya, Slovakya, Slovenya 9.sırada yer aldı.

10. sırada 185 ülkeye vizesiz gidebilen İzlanda pasaportu yer alıyor. Bir ülke fazlasıyla Letonya, Slovakya, Slovenya 9.sırada yer aldı.

Estonya ve Litvanya 187 ülke ile 8.sırada; ABD,Kanada ve Macaristan 188 ülke ile 7.sırada yer aldı.

Estonya ve Litvanya 187 ülke ile 8.sırada; ABD,Kanada ve Macaristan 188 ülke ile 7.sırada yer aldı.

6.sırada 189 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya pasaportu bulunuyor. 5.sırada ise Yunanistan, İsviçre ve Malta yer aldı.

6.sırada 189 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda, Polonya pasaportu bulunuyor. 5.sırada ise Yunanistan, İsviçre ve Malta yer aldı.

191 ülke ile Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz 4.sırada; 192 ülkeyle Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda 3.sırada yer aldı.

191 ülke ile Birleşik Krallık, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz 4.sırada; 192 ülkeyle Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda 3.sırada yer aldı.
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192 ülke ile Finlandiya, Güney Kore ve İsveç 2.sırada yer alırken zirvede Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Singapur ve Japonya yer aldı.

192 ülke ile Finlandiya, Güney Kore ve İsveç 2.sırada yer alırken zirvede Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Singapur ve Japonya yer aldı.

116 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ise sıralamada ancak kendisine 45.sırada yer bulabildi.

116 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ise sıralamada ancak kendisine 45.sırada yer bulabildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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