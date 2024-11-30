Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı, Türkiye Avrupa'nın Çok Uzağında Kaldı

Her yıl güncellenerek açıklanan Henley Pasaport Endeksi açıklandı. Endekste zirvedeki ülkeler değişmezken Türkiye'de hayli alt sıralarda yer aldı. Vize sorunuyla boğuşan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu vatandaşların vizesiz gideceği ülkeler de Batı'da değil Asya ve Afrika'da yer alıyor. Bu vatandaşlar için bir cazibe yaratmaktan çok uzakta kalıyor. 116 ülkeye vizesiz gidebilsek de sıralamada alt kısımda yer aldık.