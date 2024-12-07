Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğinden MasterChef Eleme Heyecanına TV Dünyasında Yaşananlar
Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğinden MasterChef Eleme Heyecanına TV Dünyasında Yaşananlar
Merhabalar. Televizyon dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca bu içerikte sizler için derledik. Yine televizyon dünyasında birbirinden ilginç olaylar gündem oldu. Bu içerikte 7 Aralık Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını okuyabilirsiniz. Gelin hep birlikte bugün neler yaşanmış bi' görelim!
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti yine heyecanın doruk yaptığı bir bölümle ekrana geldi. Enfes bir bölümün ardından geleneği bozmayan Şerbo, yeni bölüm fragmanıyla evlerimizi şenlendirirken fragmanda izlediklerimiz hepimizi dumur etti. Görkem'in psikolojisinin ne derece bozuk olduğunu gördüğümüz Şerbo'da Görkem, Doğa'nın arabasının önüne atlayarak bebeğinin ölümünden onu sorumlu tutuyor. Öte yandan Fatih, Görkem'le ipleri tamamen koparıp Doğa'yla yeniden evleneceğini duyuruyor. Fragmana gelen tepkileri sizler için derledik.
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Bir dönemin popüler yaz dizisi Kaçak Gelinler öyle çok sevilmişti ki dizi sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hazin bir finalle ekranlara veda eden dizide Şebnem Gürsoy'u canlandıran Selin Şekerci, yıllar sonra diziye gönderme yapmadan duramadı. Dizideki partnerlerinin fotoğrafını gören Şekerci, karakterinin ne kadar zevk sahibi olduğuna değinen esprili bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede viral oldu.
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı, programa damgasını vurdu. 200 bin TL değerindeki soruda tedirgin olup yarışmadan çekilen yarışmacı, ardından devam etseydi vereceği yanıtı söyledi ve o yanıt doğru çıktı. O anlarda şoke olan yarışmacı, "Eyvah evde sopayı yedik" diyerek karısından korkusuyla güldürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalına konuk oldu. Burada diziler ve senaryo hakkında konuşan Üzüm, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl tasarlandığını yanıtladı. Öpüşme sahnesi yazarken dikkat edilmesi gereken çok nokta olduğunu belirten Üzüm, işin teknik kısmını anlattı. O anlar seyirci olarak bizleri epey şaşırttı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
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2000'li yılların başında en sevdiğiniz dizi ne diye sorsalar hepimizin dilinin ucuna Sihirli Annem gelir. Fantastik komedi türündeki dizi perilerle insanların bir arada yaşamasını komik bir şekilde anlatmış ve izleyen herkesi güldürmüştü. Dizinin popülerliği ise hiç bitmemişti. TikTok'ta blinkhouze adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Sihirli Annem'in 1970'lerde dizi olsaydı nasıl görüneceğini gösteren bir yapay zeka çalışması yapmış. Gelin önce o videoya, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
Hamdi Alkan deyince hepimizin çocukluğu aklına gelir. Reyting Hamdi'de canlandırdığı karakterlerden tutun da En İyi Arkadaşım'daki Cino'ya kadar onun oyunculuk performansını hiç unutmayız. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla bizi yine o yıllara götürmeyi başardı. Ünlü oyuncunun Cino halleri görenleri geçmişe götürdü. Gelin önce o anları izleyelim, ardından gelen yorumlara bakalım.
Hepinizin bildiği gibi sosyal medyada pek çok akım var. Bunlardan birisi de 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medya kullanıcıları bu akımda daha önce dile getirmedikleri düşünceleri paylaşıyorlar. X/Twitter'da @nedersenmerve adlı bir kullanıcı da ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar üzerinden bu akımı başlattı. Ortaya birbirinden ilginç itiraflar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
Sosyal medyada Yaprak Dökümü paylaşımları fırtına gibi esiyor. Dizinin hayranları Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Necla, Leyla, Ferhunde derken birbirinden trajikomik paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız. X/Twitter'da @wholockfraser adlı bir kullanıcı "Öyle bir Yaprak Dökümü repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım" diye bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma birbiri ardına replikler döküldü. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
Ekranların genç yıldızı Ahsen Eroğlu, rol aldığı her yapımla çok beğeniliyor. 'Kübra'dan tutun da 'Erşan Kuneri'ye kadar her rolü severek izleniyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Show TV'de ekranlara gelen 'Deha'da Esme karakteriyle ekranlarda. Eroğlu geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayılan bir röportajıyla gündem oldu. 'Deha' seti hakkında yaptığı açıklama sırasında duraklaması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürüyor. Yarışmacılar ilk 8'e girmek için kıyasıya rekabet ediyor. 7 Aralık akşamı yayınlanan programda yarışmacılar Karadeniz'in lezzeti hamsili pilav yaptı. Ardından sıfır atık konseptiyle yemek hazırladı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın 4. eleme adayı kim?
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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