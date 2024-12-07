Bi' Döküldük Rahatladık! Birbirinden Trajikomik Yaprak Dökümü Repliklerini Paylaşan X Kullanıcıları

Sosyal medyada Yaprak Dökümü paylaşımları fırtına gibi esiyor. Dizinin hayranları Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Necla, Leyla, Ferhunde derken birbirinden trajikomik paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız. X/Twitter'da @wholockfraser adlı bir kullanıcı 'Öyle bir Yaprak Dökümü repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım' diye bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma birbiri ardına replikler döküldü. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.