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Bi' Döküldük Rahatladık! Birbirinden Trajikomik Yaprak Dökümü Repliklerini Paylaşan X Kullanıcıları

Bi' Döküldük Rahatladık! Birbirinden Trajikomik Yaprak Dökümü Repliklerini Paylaşan X Kullanıcıları

yerli dizi Yaprak Dökümü
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.12.2024 - 21:26 Son Güncelleme: 07.12.2024 - 21:32

Sosyal medyada Yaprak Dökümü paylaşımları fırtına gibi esiyor. Dizinin hayranları Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Necla, Leyla, Ferhunde derken birbirinden trajikomik paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız. X/Twitter'da @wholockfraser adlı bir kullanıcı 'Öyle bir Yaprak Dökümü repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım' diye bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma birbiri ardına replikler döküldü. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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Yaprak Dökümü fırtınası sosyal medyada esmeye devam ediyor. Dizinin gedikli fanları yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündem oluyor. Tabii bize de onları takip etmek düşüyor.

Yaprak Dökümü fırtınası sosyal medyada esmeye devam ediyor. Dizinin gedikli fanları yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündem oluyor. Tabii bize de onları takip etmek düşüyor.

X/Twitter'da @wholockfraser adlı bir kullanıcı "Öyle bir Yaprak Dökümü repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım" diye bir paylaşım yaptı. Kullanıcının bu sorusuna birbirinden muhteşem replikler yapraklar gibi döküldü. Gelin o repliklere hep birlikte bakalım.

X/Twitter'da @wholockfraser adlı bir kullanıcı "Öyle bir Yaprak Dökümü repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım" diye bir paylaşım yaptı. Kullanıcının bu sorusuna birbirinden muhteşem replikler yapraklar gibi döküldü. Gelin o repliklere hep birlikte bakalım.
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40 yıl geçse de şu replikleri asla unutamayız. Peki sizin en sevdiğiniz Yaprak Dökümü repliği hangisi? Yorumlara dökülün...

40 yıl geçse de şu replikleri asla unutamayız. Peki sizin en sevdiğiniz Yaprak Dökümü repliği hangisi? Yorumlara dökülün...
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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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