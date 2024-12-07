Sihirli Annem'in Yapay Zekayla Oluşturulmuş 1970'li Yıllardaki Halini Mutlaka Görmelisiniz!

2000'li yılların başında en sevdiğiniz dizi ne diye sorsalar hepimizin dilinin ucuna Sihirli Annem gelir. Fantastik komedi türündeki dizi perilerle insanların bir arada yaşamasını komik bir şekilde anlatmış ve izleyen herkesi güldürmüştü. Dizinin popülerliği ise hiç bitmemişti. TikTok'ta blinkhouze adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Sihirli Annem'in 1970'lerde dizi olsaydı nasıl görüneceğini gösteren bir yapay zeka çalışması yapmış. Gelin önce o videoya, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.