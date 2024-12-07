Sihirli Annem'in Yapay Zekayla Oluşturulmuş 1970'li Yıllardaki Halini Mutlaka Görmelisiniz!
Sihirli Annem'in Yapay Zekayla Oluşturulmuş 1970'li Yıllardaki Halini Mutlaka Görmelisiniz!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@blinkhouze
2000'li yılların başında en sevdiğiniz dizi ne diye sorsalar hepimizin dilinin ucuna Sihirli Annem gelir. Fantastik komedi türündeki dizi perilerle insanların bir arada yaşamasını komik bir şekilde anlatmış ve izleyen herkesi güldürmüştü. Dizinin popülerliği ise hiç bitmemişti. TikTok'ta blinkhouze adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Sihirli Annem'in 1970'lerde dizi olsaydı nasıl görüneceğini gösteren bir yapay zeka çalışması yapmış. Gelin önce o videoya, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Sihirli Annem dizisini aranızda bilmeyen yoktur. Fantastik ve komedi türündeki dizi 2000'li yılların başında çocuk yaşlı demeden herkesi ekranın başına kitlemişti.
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Dizi, Betüş, Sadık, Dudu, Cem, Çilek, Suzan, Avni, Eda, Ceren, Tuğçe, Perihan ve Taci karakterleriyle bugün bile hepimizin hafızalarında yer ediyor. Popüler kültürümüzün bir parçası olarak kalmaya devam ediyor.
Tabii bu popülerlik yapay zeka çalışmalarına da ilham oluyor. TikTok'ta blinkhouze adlı bir kullanıcı Sihirli Annem 1970'lerde çekilseydi nasıl olurdu gibi bir çalışma yapmış.
Çocukluğumuzun komik ve fantastik serisi adeta karanlık fantezi moduna bürünmüş. Gelin o videoyu hep birlikte izleyelim.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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