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Yaprak Dökümü Evreninde Değiştirmek İstediklerini Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Yaprak Dökümü Evreninde Değiştirmek İstediklerini Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

yerli dizi Goygoy Yaprak Dökümü
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
04.12.2024 - 16:46

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi Yaprak Dökümü'dür dersek yalan olmaz. Finalinin üzerinden tam 14 sene geçti ama dizinin popülerliği asla ama asla eskimedi. Öyle ki sosyal medyada şu an çok büyük bir fan kitlesi olduğunu görebiliyoruz. Ve bu fanların diziyle ilgili varsayımlarını da... X/Twitter'da @zihnintozbulutu adlı bir kullanıcı, 'Yaprak Dökümü evreninde olsaydınız ve bir olayın seyrini değiştirebilme imkanınız olsaydı hangi rol/vasıfta olur ve hangi olayı değiştirirdiniz?' diye bir soru sordu. Bu soruya birbirinden goygoyvari yorumlar geldi. Gelin onlara hep birlikte bakalım.

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Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü final yapalı tam 14 sene oldu. Final yaptı yapmasına ama dizinin izleyicisi günden güne artıyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü final yapalı tam 14 sene oldu. Final yaptı yapmasına ama dizinin izleyicisi günden güne artıyor.

Öyle ki her geçen gün daha çok izleniyor, karakterleri üzerinden sosyal medyada analiz yapılıyor. İzleyenler Ferhunde'den tutun da Fikret'e kadar onların hikayelerinde kendilerini buluyor. Bazen de Yaprak Dökümü'nün hikayesinin gidişatını değiştirmek istiyorlar.

Öyle ki her geçen gün daha çok izleniyor, karakterleri üzerinden sosyal medyada analiz yapılıyor. İzleyenler Ferhunde'den tutun da Fikret'e kadar onların hikayelerinde kendilerini buluyor. Bazen de Yaprak Dökümü'nün hikayesinin gidişatını değiştirmek istiyorlar.
image.teve2.com.tr

İşte o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @zihnintozbulutu adlı bir kullanıcı, "Yaprak Dökümü evreninde olsaydınız ve bir olayın seyrini değiştirebilme imkanınız olsaydı hangi rol/vasıfta olur ve hangi olayı değiştirirdiniz?" diye bir soru sordu.

İşte o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @zihnintozbulutu adlı bir kullanıcı, "Yaprak Dökümü evreninde olsaydınız ve bir olayın seyrini değiştirebilme imkanınız olsaydı hangi rol/vasıfta olur ve hangi olayı değiştirirdiniz?" diye bir soru sordu.
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Yaprak Dökümü fanlarından birbirinden goygoyvari cevaplar gecikmedi. Gelin hep birlikte neleri değiştirmek isterlermiş diye bi' bakalım.

Yaprak Dökümü fanlarından birbirinden goygoyvari cevaplar gecikmedi. Gelin hep birlikte neleri değiştirmek isterlermiş diye bi' bakalım.

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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