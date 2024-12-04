Yaprak Dökümü Evreninde Değiştirmek İstediklerini Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi Yaprak Dökümü'dür dersek yalan olmaz. Finalinin üzerinden tam 14 sene geçti ama dizinin popülerliği asla ama asla eskimedi. Öyle ki sosyal medyada şu an çok büyük bir fan kitlesi olduğunu görebiliyoruz. Ve bu fanların diziyle ilgili varsayımlarını da... X/Twitter'da @zihnintozbulutu adlı bir kullanıcı, 'Yaprak Dökümü evreninde olsaydınız ve bir olayın seyrini değiştirebilme imkanınız olsaydı hangi rol/vasıfta olur ve hangi olayı değiştirirdiniz?' diye bir soru sordu. Bu soruya birbirinden goygoyvari yorumlar geldi. Gelin onlara hep birlikte bakalım.