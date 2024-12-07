Kızıl Goncalar Fanlarının 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Kapılarak Paylaştıkları İlginç İtiraflar
Kızıl Goncalar Fanlarının 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Kapılarak Paylaştıkları İlginç İtiraflar
Hepinizin bildiği gibi sosyal medyada pek çok akım var. Bunlardan birisi de 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medya kullanıcıları bu akımda daha önce dile getirmedikleri düşünceleri paylaşıyorlar. X/Twitter'da @nedersenmerve adlı bir kullanıcı da ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar üzerinden bu akımı başlattı. Ortaya birbirinden ilginç itiraflar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
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Hepinizin bildiği gibi sosyal medyada pek çok akım var. Bunlardan birisi de 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medya kullanıcıları bu akımda daha önce dile getirmedikleri düşünceleri paylaşıyorlar.
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X/Twitter'da @nedersenmerve adlı bir kullanıcı da ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar üzerinden bu akımı başlattı. Ortaya birbirinden ilginç itiraflar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
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Peki sizin Kızıl Goncalar'ın hikayesinin gidişatı ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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