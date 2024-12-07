Kızıl Goncalar Fanlarının 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Kapılarak Paylaştıkları İlginç İtiraflar

Hepinizin bildiği gibi sosyal medyada pek çok akım var. Bunlardan birisi de 'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medya kullanıcıları bu akımda daha önce dile getirmedikleri düşünceleri paylaşıyorlar. X/Twitter'da @nedersenmerve adlı bir kullanıcı da ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar üzerinden bu akımı başlattı. Ortaya birbirinden ilginç itiraflar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.