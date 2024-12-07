Ne Çok Özlemişiz! Usta Oyuncu Hamdi Alkan'ın Cino Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Hamdi Alkan deyince hepimizin çocukluğu aklına gelir. Reyting Hamdi'de canlandırdığı karakterlerden tutun da En İyi Arkadaşım'daki Cino'ya kadar onun oyunculuk performansını hiç unutmayız. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla bizi yine o yıllara götürmeyi başardı. Ünlü oyuncunun Cino halleri görenleri geçmişe götürdü. Gelin önce o anları izleyelim, ardından gelen yorumlara bakalım.