Ne Çok Özlemişiz! Usta Oyuncu Hamdi Alkan'ın Cino Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu
Ne Çok Özlemişiz! Usta Oyuncu Hamdi Alkan'ın Cino Halleri Sosyal Medyada Viral Oldu
Hamdi Alkan deyince hepimizin çocukluğu aklına gelir. Reyting Hamdi'de canlandırdığı karakterlerden tutun da En İyi Arkadaşım'daki Cino'ya kadar onun oyunculuk performansını hiç unutmayız. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla bizi yine o yıllara götürmeyi başardı. Ünlü oyuncunun Cino halleri görenleri geçmişe götürdü. Gelin önce o anları izleyelim, ardından gelen yorumlara bakalım.
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Hamdi Alkan Türk televizyon ve sinema tarihinin en üretken ve başarılı isimlerinden biri. Hepimiz onu 2000'li yılların başında Reyting Hamdi ve En İyi Arkadaşım dizilerindeki ikonik rolleriyle hatırlıyoruz.
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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla bizi yine o senelere götürdü. Hamdi Alkan'ın videoda En İyi Arkadaşım dizisindeki Cino gibi ortadan kaybolduğu anlar sosyal medyada viral oldu.
Gelin önce hepimizi maziye götüren o anları birlikte izleyelim.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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