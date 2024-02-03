‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Cinayeti işledikten sonra katil zanlısı Erkan B.’nin kaçış esnasındaki rahat tavırları kameralara yansıdı.

Erkan B., cinayetin ardından Fatih’in ara sokaklarında 1 saat yaya olarak yürüdü ve sonra ise toplu taşımaya bindi.

Takip edilmediğini sanarak Hacıhüsrev’de ailesine ait olan eve gitti. Polis ekipleri ise kamera kayıtlarından saklandığı yeri bularak operasyon yaptı.

Katil zanlısı eve geldiği kıyafetlerini çıkartamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.