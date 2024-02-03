‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.tv100.com/ramazan-piskini...
Diyarbakırlı Ramazan Hoca adıyla bilinen Ramazan Pişkin geçtiğimiz gün İstanbul Fatih’de işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede polis tarafından yakalanırken katilin cinayeti işledikten sonraki kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
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‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin Fatih’de işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yapılan operasyonla yakalanırken katilin kaçış görüntülerine tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz ulaştı.
Ramazan Pişkin’in çay ocağında gerçekleşen cinayetin sonrasında polis ekipleri olay yerini adeta ablukaya aldı ve tüm kamera kayıtlarını inceledi. Katil zanlısının kaçış güzergahı belirlenerek takip başladı.
İşte katil zanlısı Erkan B.’nin, Ramazan Hoca’yı öldürdükten sonraki görüntüleri…
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