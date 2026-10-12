Dilhan Divrikli Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Seçilen Model

Dilhan Divrikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan, Türkiye kökenli bir model. Mister Global 2026'da Türkiye'yi temsil etme hakkını, Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında erkekler kategorisinde birinci olarak kazandı. Bu başarı onu Tayland'daki uluslararası finale taşıdı ve kariyerinin dönüm noktası oldu.

Dilhan Divrikli Ne İş Yapıyor?

Divrikli, modellik yapıyor. Dört dil konuşan genç isim, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyuyor ve gelecekte profesyonel bir oyuncu olmayı hedefliyor.