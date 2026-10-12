Dilhan Divrikli Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Seçilen Model
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Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasının kazananı Türkiye'den çıktı. Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları geride bırakarak dünya birincisi seçildi. Bu başarıyla 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olarak anılmaya başlayan genç model, kısa sürede herkesin merak ettiği isim oldu: Dilhan Divrikli kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl birinci oldu?
İşte Dilhan Divrikli'nin hayatı ve kariyeri...
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Dilhan Divrikli Kimdir?
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Dilhan Divrikli Kaç Yaşında?
Dilhan Divrikli Nerede Yaşıyor?
Dilhan Divrikli Dünyanın En Yakışıklı Erkeği mi Seçildi? Mister Global Nedir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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