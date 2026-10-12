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Dilhan Divrikli Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Seçilen Model

Dilhan Divrikli Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Seçilen Model

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:31
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Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasının kazananı Türkiye'den çıktı. Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları geride bırakarak dünya birincisi seçildi. Bu başarıyla 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olarak anılmaya başlayan genç model, kısa sürede herkesin merak ettiği isim oldu: Dilhan Divrikli kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl birinci oldu?

İşte Dilhan Divrikli'nin hayatı ve kariyeri...

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Dilhan Divrikli Kimdir?

Dilhan Divrikli Kimdir?

Dilhan Divrikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan, Türkiye kökenli bir model. Mister Global 2026'da Türkiye'yi temsil etme hakkını, Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında erkekler kategorisinde birinci olarak kazandı. Bu başarı onu Tayland'daki uluslararası finale taşıdı ve kariyerinin dönüm noktası oldu.

Dilhan Divrikli Ne İş Yapıyor?

Divrikli, modellik yapıyor. Dört dil konuşan genç isim, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyuyor ve gelecekte profesyonel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Dilhan Divrikli Kaç Yaşında?

Dilhan Divrikli Kaç Yaşında?

Dilhan Divrikli 21 yaşında. Genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de uluslararası sahnede kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Dilhan Divrikli Nereli?

Dilhan Divrikli'nin ailesi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine dayanıyor. Aslen Emirdağlı olan genç modelin dünya birinciliği, memleketinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Dilhan Divrikli Nerede Yaşıyor?

Dilhan Divrikli Nerede Yaşıyor?

Divrikli, yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor. Aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden olan genç model, Avrupa'dan Tayland'daki finale uzanan yolculuğunda Türkiye'yi temsil etti.

Dilhan Divrikli Dünyanın En Yakışıklı Erkeği mi Seçildi? Mister Global Nedir?

Dilhan Divrikli Dünyanın En Yakışıklı Erkeği mi Seçildi? Mister Global Nedir?

Mister Global, 2014'ten bu yana düzenlenen uluslararası bir erkek güzellik yarışması. 2026'da 12'ncisi yapılan organizasyonda adaylar yalnızca fiziksel görünüşleriyle değil; öz güvenleri, kişilikleri, sahne duruşları ve ülkelerini temsil becerileriyle de jüri karşısına çıkıyor. Divrikli, bu kriterlerin hepsinde öne çıkarak 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olarak anılan Mister Global 2026 birincisi oldu.

Mister Global 2026 Finalinde Neler Yaşandı?

Final gecesi 10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da yapıldı. Yarışmacılar finalden önce yaklaşık on gün boyunca çeşitli etkinliklere ve değerlendirme aşamalarına katıldı. Gecenin sonunda Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte ilk üçe kaldı ve birincilik tacını kazandı. Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ise üçüncü oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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