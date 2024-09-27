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Dikkati Dağınık Olan Çocuklar Üzerinde İşe Yarayacak 14 Taktik!

etiket Dikkati Dağınık Olan Çocuklar Üzerinde İşe Yarayacak 14 Taktik!

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 21:17

Dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar, bazen en basit görevleri bile tamamlamakta zorlanabilirler. Ders çalışmak, ödev yapmak veya bir konuda odaklanmak adeta bir savaş haline gelebilir. Fakat, korkmayın! Bu süreçleri daha eğlenceli ve yönetilebilir hale getirebilecek bazı basit ama etkili taktikler var. Hem çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilir, hem de onların dikkatini toplamalarına yardımcı olabilirsiniz. İşte size kullanabileceğiniz 15 altın değerinde taktik!

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1. Müziği aç ve kendini notaların ritmine bırak!

Çocuklar enerjik varlıklar, ve bazen masanın başına oturtup ders çalıştırmak imkansız hale gelebiliyor. İşte burada müzik devreye giriyor! Sevdiği bir şarkıyı açın ve onunla dans edin. Biraz eğlenmek ve enerjisini atmasına yardımcı olmak, daha sonra derslerine odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, hareket etmek beynin de daha iyi çalışmasını sağlar. Müziği durdurduğunuzda ise kısa süreliğine de olsa dikkatini toplamak için uygun bir an yakalayabilirsiniz. Hem size hem ona enerji verecek bu küçük dans molaları, bir süre sonra vazgeçilmeziniz olacak!

2. Kısa ama öz görevler verin!

Çocuklar için uzun süreli odaklanmak zor olabilir. 'Bütün kitabı oku' ya da 'Tüm ödevlerini bitir' gibi geniş kapsamlı görevler yerine, daha kısa ve öz görevler vermek çok daha etkili olur. Örneğin, 'Sadece bu sayfayı bitir' ya da '10 dakika boyunca sadece bu soruya odaklan' gibi hedefler koyun. Daha küçük hedefler, çocuğun hem motivasyonunu artırır hem de başardıkça özgüven kazanmasını sağlar. Bu taktikle, dikkati dağılmadan işini bitirmek ona daha kolay ve yapılabilir gelecek!

3. Molalarınızda ya da çalışma anında birlikte oyun oynayın!

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin en iyi yollarından biri, onu bir oyun gibi düşünmek. 'Bana bir şey öğret!' oyunu, hem eğlenceli hem de öğretici. Bu oyunda çocuğunuz size ders anlatıyor, siz de öğrenci oluyorsunuz. Bu şekilde, çocuğunuz öğrendiklerini daha da pekiştirebilir. Ayrıca, bu rol değişimi ona öğretici bir sorumluluk yüklediği için işin ciddiyetini fark etmesine de yardımcı olur. Kim bilir, belki de bu oyun sonunda siz yeni bir şeyler öğrenirsiniz!

4. Zaman yönetimini çocuğunuza göre tasarlayın!

'Bir saat boyunca çalışman gerekiyor' demek, bir çocuğa sonsuzluk gibi gelebilir. Ama '10 dakika boyunca şu konuya odaklanalım, sonra molamızı verelim' demek çok daha ulaşılabilir bir hedeftir. Saat ya da zamanlayıcı kullanmak, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Hatta bu süreyi bir yarışmaya dönüştürebilir ve '10 dakika dolduğunda neler başardın?' diye sorabilirsiniz. Zamanı doğru yönetmek hem dikkat süresini artırır hem de işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

5. Renkli kalemlerle dikkatini daha fazla çekin!

Sıkıcı siyah ve mavi kalemlerden bıkan çocuklar için rengarenk fosforlu kalemler adeta birer kurtarıcıdır! Ders çalışırken veya bir şeyler okurken renkli kalemlerle altını çizmek, görsel olarak da dikkati toplar. Örneğin, önemli yerleri fosforlu sarıyla işaretlemek ya da başlıklara parlak pembe kalemle vurgu yapmak, o bilgiyi akılda tutmayı kolaylaştırır. Ayrıca, renkler çocukların ilgisini çeker ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirir. Hangi çocuk rengarenk bir defteri sevmek istemez ki?

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6. Çocuğunuzun sevdiği karakterlerden ilham alın!

Çocuğunuzun en sevdiği karakteri düşünün: Spiderman, Elsa, belki de Harry Potter... Bu karakterler, çocuğunuzun hayal dünyasında büyük bir yer kaplıyor olabilir. Peki, o karakterler ders çalışırken nasıl davranırdı? 'Süperman matematik yaparken nasıl odaklanırdı?' veya 'Elsa ödevini yaparken neler düşünürdü?' gibi sorular sorarak çocuğunuzun kendisini o karakterin yerine koymasını sağlayabilirsiniz. Bu, motivasyonunu artırır ve görevlerini eğlenceli hale getirir. Hatta belki de çocuğunuz ödevlerini yaparken kendini bir süper kahraman gibi hisseder!

7. Birlikte yarışmalar düzenleyin!

Yarışmalar, çocukların rekabetçi ruhunu harekete geçirebilir. Birkaç soru çözmesi mi gerekiyor? 'Kim bu soruyu daha hızlı çözecek?' diye bir yarışma başlatın. Hatta kardeşleri ya da arkadaşları varsa, onları da bu küçük yarışmaya dahil edebilirsiniz. Kazanana minik ödüller vermek, yarışmayı daha da heyecanlı hale getirir. Ancak dikkat edin, bu ödüller abartılmamalı; bazen bir alkış, bazen küçük bir çıkartma bile yeterli olabilir. Önemli olan, yarışmanın eğlenceli ve motive edici olması!

8. Dikkatli bakış yarışması yapın!

Çocuğunuzun dikkat toplamasını sağlamak için eğlenceli bir yöntem de küçük dikkat oyunları oynamaktır. Örneğin, ona kısa süreli bir resim ya da fotoğraf gösterin ve sonra 'Bu resimde ne gördün?' diye sorun. Küçük detayları hatırlaması için ona bir süre tanıyın ve sonra ona sorular sorun. Bu tür oyunlar, çocuğun dikkatini kısa süreli de olsa toplamasını sağlar ve aynı zamanda gözlem yeteneğini geliştirir. Ayrıca, dikkati artırmak için de bu oyunlar harika bir fırsattır!

9. Ödüllendirin, ama çok fazla abartmayın!

Çocukların yaptığı işleri takdir etmek ve küçük ödüllerle onları motive etmek her zaman işe yarar. Ama ödülleri abartmadan vermek önemli. Örneğin, bir soru çözdüğünde ona hemen bir çikolata vermek yerine, 'Bu sayfayı bitir, sonra küçük bir mola verelim' gibi bir hedef koyun. Ödüller, çocuğun yapacağı işin daha değerli ve anlamlı hale gelmesine yardımcı olur. Ancak ödül verme sıklığını dengeli tutmak, hem motivasyonunu yüksek tutar hem de çocuğun görev bilincini geliştirmesine katkı sağlar.

10. Molalarınızda hareket edin!

Çocuklar için hareketsizlik büyük bir sorundur. Uzun süre oturduklarında enerjileri birikir ve dikkatlerini toparlamaları zorlaşır. Bu yüzden her çalışma molasında kısa bir hareket etkinliği yapmak harika bir fikir olabilir. Birlikte kısa bir yürüyüşe çıkabilir, odada biraz zıplayabilir ya da sadece esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bu küçük hareketler, çocuğun hem vücudunu hem de beynini tazeler ve bir sonraki görevine daha iyi odaklanmasını sağlar.

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11. Oyun hamuru veya stres topu verin!

Elleri bir şeylerle meşgul tutmak, çocuğun dikkatini toplamasına yardımcı olabilir. Stres topları, oyun hamurları ya da küçük sıkıştırılabilir oyuncaklar, çocuğunuzun elini oyalarken zihinsel olarak daha sakin kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bu tür fiziksel aktiviteler çocuğun dikkatini dağıtmak yerine toplamasına katkı sağlayabilir. Elleriyle bir şeyler yapmak çocuğun rahatlamasını sağlar ve yaptığı işe daha kolay odaklanmasını sağlar.

12. Dikkat artıran besinleri unutmayın!

Çocuğunuz odaklanma problemi yaşıyorsa, doğru besinlerle destek olmak önemlidir. Badem, ceviz, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar beyin gelişimine katkıda bulunur ve çocuğunuzun dikkat süresini uzatır. Sağlıklı beslenme, zihinsel performansı artırır ve dikkat dağınıklığı sorununu en aza indirebilir. Abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalıklarla çocuğunuzun dikkatini destekleyin. Hem sağlığına katkı sağlamış olursunuz, hem de daha iyi öğrenme deneyimleri yaşamasına yardımcı olursunuz.

13. Çocuğunuza bol bol su içirin ve kendiniz de için!

Su içmenin dikkati artırdığı bilinen bir gerçektir. Çocuklar genellikle susuz kaldıklarında yorgun, huysuz ve dikkatsiz olabilirler. Bu yüzden çalışma esnasında su içmelerini sağlamak önemlidir. Beynin sağlıklı çalışabilmesi ve dikkat seviyesinin yüksek tutulabilmesi için yeterince su içmek hayati önem taşır. Çalışma aralarında su içmeyi teşvik etmek, hem vücudunun hem de zihninin daha verimli çalışmasına katkı sağlar.

14. Son olarak en önemlisi sabırlı ve sakin olun!

Özellikle her şeyin bir anda düzelmesini beklemeyin. Dikkat dağınıklığı zamanla düzelebilir bir durumdur, ancak bunun için sabırlı olmak çok önemlidir. Çocuğunuzun her zaman aynı şekilde odaklanmasını beklemeyin. Bazen başarısız olabilir, bazen daha uzun süreli dikkat gösterebilir. Onun bu sürecinde destekleyici olun ve küçük ilerlemeleri takdir edin. Sabırla ve sakin bir yaklaşımla, çocuğunuzun dikkat dağınıklığını aşmasına yardımcı olabilirsiniz.

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