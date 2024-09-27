Dikkati Dağınık Olan Çocuklar Üzerinde İşe Yarayacak 14 Taktik!

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin en iyi yollarından biri, onu bir oyun gibi düşünmek. 'Bana bir şey öğret!' oyunu, hem eğlenceli hem de öğretici. Bu oyunda çocuğunuz size ders anlatıyor, siz de öğrenci oluyorsunuz. Bu şekilde, çocuğunuz öğrendiklerini daha da pekiştirebilir. Ayrıca, bu rol değişimi ona öğretici bir sorumluluk yüklediği için işin ciddiyetini fark etmesine de yardımcı olur. Kim bilir, belki de bu oyun sonunda siz yeni bir şeyler öğrenirsiniz!