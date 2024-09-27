Dikkati Dağınık Olan Çocuklar Üzerinde İşe Yarayacak 14 Taktik!
Dikkati Dağınık Olan Çocuklar Üzerinde İşe Yarayacak 14 Taktik!
Dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar, bazen en basit görevleri bile tamamlamakta zorlanabilirler. Ders çalışmak, ödev yapmak veya bir konuda odaklanmak adeta bir savaş haline gelebilir. Fakat, korkmayın! Bu süreçleri daha eğlenceli ve yönetilebilir hale getirebilecek bazı basit ama etkili taktikler var. Hem çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilir, hem de onların dikkatini toplamalarına yardımcı olabilirsiniz. İşte size kullanabileceğiniz 15 altın değerinde taktik!
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1. Müziği aç ve kendini notaların ritmine bırak!
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2. Kısa ama öz görevler verin!
3. Molalarınızda ya da çalışma anında birlikte oyun oynayın!
4. Zaman yönetimini çocuğunuza göre tasarlayın!
5. Renkli kalemlerle dikkatini daha fazla çekin!
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6. Çocuğunuzun sevdiği karakterlerden ilham alın!
7. Birlikte yarışmalar düzenleyin!
8. Dikkatli bakış yarışması yapın!
9. Ödüllendirin, ama çok fazla abartmayın!
10. Molalarınızda hareket edin!
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