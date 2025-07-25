Devrim Erbil İzinde Çizgiden Renge, Heykelden Hafızaya Özel Bir Sergi

Klasik sanatla kurulan bu modern diyaloğun temelleri, Aby Warburgun temelleri, Aby Warburg’un “patosa form verme” (Pathosformel) kavramıyla açıklanabilir. Warburg, klasik imgelerin zaman içinde farklı anlatılar için yeniden kullanıldığını ve her defasında yeni anlam katmanlarıyla donatıldığını savunur. Formu’ın eserlerinde Michelangelo formu, yalnızca tanıdık bir simge olarak değil; bugünün bireysel, toplumsal ve estetik sorgulamalarını taşıyan bir araca dönüşür.

Bununla birlikte, sanatçının kullandığı çizgi stili, klasik sanatın hiyerarşik, kusursuz, pürüzsüz form anlayışının karşısında, çatlakların ve çözülmelerin estetiğini öne çıkarır. Bu da Julia Kristeva’nın 'abject' kavramına yaklaşan bir estetik algıya işaret eder; klasik formun sınırlarını bozan, onu yeniden kurgulayan bir görsel jesttir bu.