Demo'yu İzleyen Cemal Can'dan Taze Anne Vuslateri'ne 1 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Demo'yu İzleyen Cemal Can'dan Taze Anne Vuslateri'ne 1 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, gezmelerden sıkılmadı 👇🏻
Berfu Yenenler, tatlı mı tatlı patili dostuyla kahkahaya boğdu.
Kerimcan Durmaz, tüm eril enerjisiyle yine spordaydı.
Gonca Vuslateri'nden bebişli poz geldi.
Müge Boz, arkadaşı Pelin Akil ile tatilin keyfini çıkardı.
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O sırada Anıl Altan da Müge Boz'un eşi Caner Deniz ile tenis oynadı.
Yasemin Şefkatli'den "Mayıs" mesajı geldi!
Cemal Can Canseven, Demo'yu izledi.
Afra Saraçoğlu, dergi kapağı oldu.
Demet Evgar, başarılara doyamadı.
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Özge Özpirinçci, manzaranın tadını çıkardı.
Danla Bilic, Nisan ayının enlerini paylaştı!
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