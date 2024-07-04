Demet Akalın Koltuklarına Laf Edenlere Dayanamayıp Koltukları Kime Verdiğini Böyle Açıkladı
Demet Akalın Koltuklarına Laf Edenlere Dayanamayıp Koltukları Kime Verdiğini Böyle Açıkladı
Demet Akalın evindeki koltuk örtülerine takanlara dayanamadı ve gitti o güzelim koltukları verdi. Ama kime? Buyurun bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın, ev hallerini paylaşmaktan asla çekinmeyen ünlülerden. Bazen mutfakta yemek yapar, bazen pijamalarıyla Survivor yorumlar. O tamamen böyle biri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün Bodrum'daki evlerinde Türkiye maçı seyrederlerken şu paylaşımı yapmıştı Demo.
Ama takipçileri, hikayedeki koltuk örtülerine takılmıştı. Demet Akalın da hemen konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Ve bugün koltuk açıklamasının devamı geldi. Demek ki dünkü açıklamayla tatmin olmayan insanlar var 😄
Demo yaşlandıkça hepimiz annemize benziyoruz zaten, oldukça haklısın 👍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın