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Demet Akalın Koltuklarına Laf Edenlere Dayanamayıp Koltukları Kime Verdiğini Böyle Açıkladı

Demet Akalın Koltuklarına Laf Edenlere Dayanamayıp Koltukları Kime Verdiğini Böyle Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.07.2024 - 15:07

Demet Akalın evindeki koltuk örtülerine takanlara dayanamadı ve gitti o güzelim koltukları verdi. Ama kime? Buyurun bakalım...

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Demet Akalın, ev hallerini paylaşmaktan asla çekinmeyen ünlülerden. Bazen mutfakta yemek yapar, bazen pijamalarıyla Survivor yorumlar. O tamamen böyle biri...

Demet Akalın, ev hallerini paylaşmaktan asla çekinmeyen ünlülerden. Bazen mutfakta yemek yapar, bazen pijamalarıyla Survivor yorumlar. O tamamen böyle biri...

Geçtiğimiz gün Bodrum'daki evlerinde Türkiye maçı seyrederlerken şu paylaşımı yapmıştı Demo.

Geçtiğimiz gün Bodrum'daki evlerinde Türkiye maçı seyrederlerken şu paylaşımı yapmıştı Demo.

Ama takipçileri, hikayedeki koltuk örtülerine takılmıştı. Demet Akalın da hemen konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ve bugün koltuk açıklamasının devamı geldi. Demek ki dünkü açıklamayla tatmin olmayan insanlar var 😄

Ve bugün koltuk açıklamasının devamı geldi. Demek ki dünkü açıklamayla tatmin olmayan insanlar var 😄

Demo yaşlandıkça hepimiz annemize benziyoruz zaten, oldukça haklısın 👍

Demo yaşlandıkça hepimiz annemize benziyoruz zaten, oldukça haklısın 👍
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