DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Devrim Demir - Ahmet Türk
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Ağrı Belediye Eş Başkan Adayları
Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman Belediye Eş Başkan Adayları
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis Belediye Eş Başkan Adayları
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari Belediye Eş Başkan Adayları
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır Belediye Eş Başkan Adayları
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt Belediye Eş Başkan Adayları
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu Belediye Eş Başkan Adayları
Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova Belediye Eş Başkan Adayları
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayları
Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas Belediye Eş Başkan Adayları
Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan Belediye Eş Başkan Adayları
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne Belediye Eş Başkan Adayları
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun Belediye Eş Başkan Adayları
Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayları
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat Belediye Eş Başkan Adayları
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayları
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat Belediye Eş Başkan Adayları
Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop Belediye Eş Başkan Adayları
Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize Belediye Eş Başkan Adayları
Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde Belediye Eş Başkan Adayları
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya Belediye Eş Başkan Adayları
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu Belediye Eş Başkan Adayları
Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayları
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt Belediye Eş Başkan Adayları
Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik Belediye Eş Başkan Adayları
Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük Belediye Eş Başkan Adayları
Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayları
Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya Belediye Eş Başkan Adayları
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce Belediye Eş Başkan Adayları
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray Belediye Eş Başkan Adayları
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayları
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan
Cihanbeyli Belediye Eş Başkan Adayları
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci
Kulu Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Özdemir – Bekir Karakur