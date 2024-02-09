DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısı ile partinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Doğan açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni adında karar verildiğini duyurdu.