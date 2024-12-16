DAÜ DAUM Kıbrıs'ta Gerçekleşen Son Depremler ile İlgili Değerlendirmede Bulundu
DAÜ DAUM Kıbrıs'ta Gerçekleşen Son Depremler ile İlgili Değerlendirmede Bulundu
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), deprem sırasında yaşanabilecek riskleri azaltmak ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla kurulan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Kıbrıs adası ve çevresinde meydana gelen son depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
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Kıbrıs Çevresindeki Son Depremler: Daha da Büyük Bir Depremin Habercileri mi?
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