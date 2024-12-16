DAÜ DAUM Kıbrıs'ta Gerçekleşen Son Depremler ile İlgili Değerlendirmede Bulundu

Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin güneyi ve Suriye ile Lübnan'ın batısında yer alan Kıbrıs Adası, birçok açıdan bölgesel bir cazibe merkezi olmasına rağmen, sismolojik açıdan sismojenik bir bölgede bulunmaktadır. Adanın güney kısmı, Şekil 1'de gösterilen Kıbrıs Tektonik Yay'ı tarafından kontrol edilirken, kuzey kısmı ise Girne Sıradağları'nın etkisi altındadır.

Kıbrıs, Anadolu, Afrika ve Arap tektonik levha hareketlerinin etkileşime girdiği karmaşık bir bölgede yer almaktadır. Anadolu ve Afrika tektonik levhaları, adanın güneyinden geçen ve bu bölgedeki levha sınırını oluşturan Kıbrıs Yayı boyunca çarpışarak bir dalma-batma kuşağı oluşturur. Bu dalma-batma kuşağı, Baf Transform Fayı olarak bilinen nispeten kısa bir transform fay hattı ile de etkileşim içindedir. Kıbrıs yayının da bulunduğu tektonik levha sınırı, Ölü Deniz Transform Fayı ve Doğu Anadolu Fayı ile birlikte Afrika ve Arap levhalarının hareketlerini etkilemektedir. Bu durum, adayı ciddi şekilde etkileyen ve büyük bir yıkıma yol açtığı düşünülen 1222 yılındaki Mw 7.0–7.5 büyüklüğündeki bir deprem de dahil olmak üzere ciddi büyüklükte depremlere yol açmıştır. Ayrıca, 11 Ocak 2022'de Baf’ın batısında, Mw 6.4 olan bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem, 1996'dan bu yana Kıbrıs'ta meydana gelen en büyük deprem olmuştur.