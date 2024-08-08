Daniele Santarelli'nin Eşi Monica De Gennaro Filenin Sultanları Hakkında Konuştu!
Daniele Santarelli'nin Eşi Monica De Gennaro Filenin Sultanları Hakkında Konuştu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin İtalya'da forma giyen milli voleybolcu eşi Monica De Gennaro, yarı final maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer aldığı C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle noktalayan Filenin Sultanları, ikinci olarak çeyrek final bileti almıştı.
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Ay-yıldızlılar, bu turda Çin'i 3-2 ile geçerek İtalya'nın rakibi olmuş ve tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti.
Bu akşam saat 21'de oynanacak tarihi mücadele heyecanla beklenirken başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, karşılaşmaya dair IVolleyMagazine'e konuştu.
Monica De Gennaro, şunları söyledi 👇
37 yaşındaki voleybolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇
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7 yıldır evli olan çift, daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da kazanan Monica De Gennaro olmuştu.
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