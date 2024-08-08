Daniele Santarelli'nin Eşi Monica De Gennaro Filenin Sultanları Hakkında Konuştu!

'Benim için elbette özel bir maç olacak, son yıllarda milli takım maçlarında Daniele ile karşılaşmak zorunda kaldığımız çok oldu.

Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali, bu yüzden hem ben hem de o, pazar finaline ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum.

Her zaman olduğu gibi, sahaya girdiğimizde tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek, Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz.'