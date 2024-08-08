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Daniele Santarelli'nin Eşi Monica De Gennaro Filenin Sultanları Hakkında Konuştu!

Daniele Santarelli'nin Eşi Monica De Gennaro Filenin Sultanları Hakkında Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 11:48

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin İtalya'da forma giyen milli voleybolcu eşi Monica De Gennaro, yarı final maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer aldığı C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle noktalayan Filenin Sultanları, ikinci olarak çeyrek final bileti almıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer aldığı C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle noktalayan Filenin Sultanları, ikinci olarak çeyrek final bileti almıştı.

Ay-yıldızlılar, bu turda Çin'i 3-2 ile geçerek İtalya'nın rakibi olmuş ve tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti.

Ay-yıldızlılar, bu turda Çin'i 3-2 ile geçerek İtalya'nın rakibi olmuş ve tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti.

Bu akşam saat 21'de oynanacak tarihi mücadele heyecanla beklenirken başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, karşılaşmaya dair IVolleyMagazine'e konuştu.

Bu akşam saat 21'de oynanacak tarihi mücadele heyecanla beklenirken başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, karşılaşmaya dair IVolleyMagazine'e konuştu.

Monica De Gennaro, şunları söyledi 👇

Monica De Gennaro, şunları söyledi 👇

'Benim için elbette özel bir maç olacak, son yıllarda milli takım maçlarında Daniele ile karşılaşmak zorunda kaldığımız çok oldu.

Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali, bu yüzden hem ben hem de o, pazar finaline ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum.

Her zaman olduğu gibi, sahaya girdiğimizde tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek, Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz.'

37 yaşındaki voleybolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇

37 yaşındaki voleybolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇
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7 yıldır evli olan çift, daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da kazanan Monica De Gennaro olmuştu.

7 yıldır evli olan çift, daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da kazanan Monica De Gennaro olmuştu.
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