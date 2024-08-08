Chelsea Maçında Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı! Ancelotti'den Arda Güler Kararı

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Chelsea ile karşı karşıya gelmişti. 2-1 İspanyol ekibin üstünlüğü ile noktalanan maçta milli futbolcumuz Arda Güler, hiç süre alamamıştı. Teknik Direktör Ancelotti'nin kararının sebebi belli oldu.