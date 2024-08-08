Chelsea Maçında Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı! Ancelotti'den Arda Güler Kararı
Chelsea Maçında Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı! Ancelotti'den Arda Güler Kararı
Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Chelsea ile karşı karşıya gelmişti. 2-1 İspanyol ekibin üstünlüğü ile noktalanan maçta milli futbolcumuz Arda Güler, hiç süre alamamıştı. Teknik Direktör Ancelotti'nin kararının sebebi belli oldu.
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EURO 2024 tatili sonrası Real Madrid'in ABD kampına katılan Arda Güler, Milan ve Barcelona ile yapılan hazırlık maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
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Ancak Chelsea ile oynanan son maçta süre alamamıştı. Bu durum, milli futbolcunun olası bir sakatlığına dair endişeleri artırmıştı.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Arda Güler ve Endrick, sezon öncesi yapılan yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlığa yatkın hale geldi.
Genç yıldızın daha önce yaşadığı sakatlıklar göz önünde bulundurularak, Carlo Ancelotti'nin Chelsea maçında oyuncusunu bu yüzden riske etmemeyi tercih ettiği belirtildi.
Aynı şekilde Endrick de bu maçta forma giymezken, her iki oyuncunun da ciddi bir sakatlık problemi olmadığı vurgulandı.
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