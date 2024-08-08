Görüş Bildir
Haberler
Spor
Chelsea Maçında Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı! Ancelotti'den Arda Güler Kararı

Chelsea Maçında Neden Oynamadığı Ortaya Çıktı! Ancelotti'den Arda Güler Kararı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 08:35

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Chelsea ile karşı karşıya gelmişti. 2-1 İspanyol ekibin üstünlüğü ile noktalanan maçta milli futbolcumuz Arda Güler, hiç süre alamamıştı. Teknik Direktör Ancelotti'nin kararının sebebi belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

EURO 2024 tatili sonrası Real Madrid'in ABD kampına katılan Arda Güler, Milan ve Barcelona ile yapılan hazırlık maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

EURO 2024 tatili sonrası Real Madrid'in ABD kampına katılan Arda Güler, Milan ve Barcelona ile yapılan hazırlık maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Ancak Chelsea ile oynanan son maçta süre alamamıştı. Bu durum, milli futbolcunun olası bir sakatlığına dair endişeleri artırmıştı.

Ancak Chelsea ile oynanan son maçta süre alamamıştı. Bu durum, milli futbolcunun olası bir sakatlığına dair endişeleri artırmıştı.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Arda Güler ve Endrick, sezon öncesi yapılan yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlığa yatkın hale geldi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Arda Güler ve Endrick, sezon öncesi yapılan yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlığa yatkın hale geldi.

Genç yıldızın daha önce yaşadığı sakatlıklar göz önünde bulundurularak, Carlo Ancelotti'nin Chelsea maçında oyuncusunu bu yüzden riske etmemeyi tercih ettiği belirtildi.

Genç yıldızın daha önce yaşadığı sakatlıklar göz önünde bulundurularak, Carlo Ancelotti'nin Chelsea maçında oyuncusunu bu yüzden riske etmemeyi tercih ettiği belirtildi.

Aynı şekilde Endrick de bu maçta forma giymezken, her iki oyuncunun da ciddi bir sakatlık problemi olmadığı vurgulandı.

Aynı şekilde Endrick de bu maçta forma giymezken, her iki oyuncunun da ciddi bir sakatlık problemi olmadığı vurgulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın