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Nina Kennedy ve Roje Stona'dan da Olimpiyat Tarihine Geçen Yusuf Dikeç Pozu Geldi!

Nina Kennedy ve Roje Stona'dan da Olimpiyat Tarihine Geçen Yusuf Dikeç Pozu Geldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 09:55

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy ile erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, altın madalya kazandıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in tarihe geçen pozundan verdi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.

Kennedy, zaferin ardından sevincini ülkemize atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç'in gündem olan pozu ile yaşadı.

Kennedy, zaferin ardından sevincini ülkemize atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç'in gündem olan pozu ile yaşadı.

Milli atıcıyı hatırlatan isim sadece Kennedy değildi. Erkekler disk atmada mücadele eden Jamaikalı Roje Stona'dan da aynı kare geldi.

Milli atıcıyı hatırlatan isim sadece Kennedy değildi. Erkekler disk atmada mücadele eden Jamaikalı Roje Stona'dan da aynı kare geldi.

70 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan 25 yaşındaki sporcu, dünyaya selamını böyle verdi.👇

70 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan 25 yaşındaki sporcu, dünyaya selamını böyle verdi.👇
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