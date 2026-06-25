Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Denetimlerindeki Üslubu Tartışılan Belediye Başkanına mı Mesaj Verdi?

Erdoğan, bazı parti mensuplarının sosyal medya etkisiyle “şov ve gösteriş” odaklı bir anlayışa yöneldiğini ifade ederek, bu yaklaşımın partiye zarar verdiğini vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeyerek bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.

Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.”