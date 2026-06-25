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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Denetimlerindeki Üslubu Tartışılan Belediye Başkanına mı Mesaj Verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Denetimlerindeki Üslubu Tartışılan Belediye Başkanına mı Mesaj Verdi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 20:08
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Pazar, market ve tekel bayilerine yönelik denetimlerde çektiği videolarla sık sık gündeme gelen, vatandaşlara yönelik kullandığı üslup nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez kendi siyasi çevresinde de tartışma yarattı. Bahadır'ın 9 Haziran'da Suriyeli bir esnafı denetlediği sırada paylaştığı görüntüler AKP kulislerinde rahatsızlık yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadelerin Bahadır'a yönelik bir mesaj içerip içermediği gündeme geldi.

Kaynak - Sözcü

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Erdoğan onu mu hedef aldı?

Erdoğan onu mu hedef aldı?

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sosyal medya hesabından paylaştığı ve “denetim” olarak nitelendirdiği esnaf ziyaretleriyle uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl pazar denetimine lüks ayakkabılarıyla çıkması ve bazı esnafları yüksek fiyat uyguladıkları gerekçesiyle sert sözlerle eleştirmesiyle tartışma yaratan Bahadır, son olarak Bahçelievler'de Suriyeli bir esnafa yönelik paylaştığı video nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Videoda sergilediği üslup, üstten bakan tavrı ve alaycı bulunduğu belirtilen ifadeleri nedeniyle yalnızca muhalefetten değil, AKP çevrelerinden de tepki gördü. Bazı eski AKP milletvekilleri tarafından da sert şekilde eleştirilen Bahadır'a yönelik dikkat çeken bir değerlendirme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı bazı ifadelerin Hakan Bahadır'a yönelik olduğu iddia edildi.

Sosyal medyadaki bazı tavırları "şov ve gösteriş" olarak niteledi.

Sosyal medyadaki bazı tavırları "şov ve gösteriş" olarak niteledi.

Erdoğan, bazı parti mensuplarının sosyal medya etkisiyle “şov ve gösteriş” odaklı bir anlayışa yöneldiğini ifade ederek, bu yaklaşımın partiye zarar verdiğini vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeyerek bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.

Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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