Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf Denetimlerindeki Üslubu Tartışılan Belediye Başkanına mı Mesaj Verdi?
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Pazar, market ve tekel bayilerine yönelik denetimlerde çektiği videolarla sık sık gündeme gelen, vatandaşlara yönelik kullandığı üslup nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez kendi siyasi çevresinde de tartışma yarattı. Bahadır'ın 9 Haziran'da Suriyeli bir esnafı denetlediği sırada paylaştığı görüntüler AKP kulislerinde rahatsızlık yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadelerin Bahadır'a yönelik bir mesaj içerip içermediği gündeme geldi.
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Erdoğan onu mu hedef aldı?
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Sosyal medyadaki bazı tavırları "şov ve gösteriş" olarak niteledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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