Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Zam Eleştirisi! 'Ekmekten Suya Her Şeye Zam Yapıyorlar'

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerin kontrolündeki belediyeleri zam yapmakla suçladı. Erdoğan, 'Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar.' dedi.
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AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleşen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Muhalefet partilerinin seçim dönemindeki vaatlerini hatırlatarak, ekmeğe ve suya yapılan zamları eleştiren Erdoğan, 'Ucuzlatacağız, indireceğiz, bedava yapacağız dedikleri hizmetlerde astronomik zamlar yapmaya başladılar.' dedi.
Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Erdoğan, 'Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar.' diyerek muhalif belediyelere yüklendi. İşte o görüntüler; 📹
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