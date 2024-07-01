Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Zam Eleştirisi! 'Ekmekten Suya Her Şeye Zam Yapıyorlar'

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerin kontrolündeki belediyeleri zam yapmakla suçladı. Erdoğan, 'Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar.' dedi.