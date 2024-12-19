onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Çocukla Beraber Gidilecek 12 Harika Tatil Yeri

etiket Çocukla Beraber Gidilecek 12 Harika Tatil Yeri

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 13:01

Tatiliniz hem miniklerin kahkahalarıyla dolsun hem de sizin ruhunuz dinlensin istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte “Anne, çok sıkıldım!” cümlesine veda edeceğiniz ve her anından keyif alacağınız çocuk dostu tatil yerleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İzmir – Sığacık

1. İzmir – Sığacık

Sığacık, sakin ve huzurlu atmosferiyle anne-bebek tatilleri için birebir. Sığ ve dalgasız denizi miniklerin güvenle denizle tanışmasını sağlıyor. Bölgedeki butik oteller ailelere özel odalar sunarken bebek dostu yemek seçenekleriyle de işinizi kolaylaştırıyor. Ayrıca organik pazardan alacağınız taze sebze ve meyvelerle bebeğiniz için sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. Akşamüzeri yapacağınız sahil yürüyüşü ise günün en güzel anlarından biri olacak.

2. Eskişehir – Sazova Parkı

2. Eskişehir – Sazova Parkı

Sazova Parkı, hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil arayan aileler için harika bir seçenek. Çocuklar masal şatosunda hikayelerin büyülü dünyasına dalabilir, bilim merkezinde keşfetmenin tadını çıkarabilir. Parkın geniş yeşil alanları bebek arabasıyla rahatça dolaşmanıza olanak sağlarken oyun parkları miniklere eğlence dolu saatler sunuyor.

3. Bolu – Abant Gölü

3. Bolu – Abant Gölü

Abant, doğayla iç içe bir tatil arayan aileler için huzur dolu bir seçenek. Bebek arabasıyla rahatça gezebileceğiniz yürüyüş yollarında çocuklarınızla temiz havayı içinize çekebilirsiniz. Piknik alanlarında ailenizle keyifli yemekler yiyebilir, göl kenarında oyunlar oynayabilirsiniz. Özellikle sessiz ve sakin bir tatil isteyen anne-babalar için biçilmiş kaftan!

4. İstanbul – Polonezköy

4. İstanbul – Polonezköy

Şehirden çok uzaklaşmadan doğanın tadını çıkarmak mı istiyorsunuz? Polonezköy tam size göre! Geniş yeşil alanlarda çocuklarınız özgürce oynarken siz de doğanın dinginliğini hissedebilirsiniz. Doğa yürüyüş parkurları, piknik alanları ve çocuklara özel oyun alanlarıyla tüm aile için keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

5. Çanakkale – Assos

5. Çanakkale – Assos

Assos’un tarihi ve doğal güzellikleri çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil ortamı sunuyor. Sessiz plajlarında çocuklar güvenle oynarken ailecek deniz keyfi yapabilirsiniz. Taş sokakları ve otantik butik otelleriyle tatiliniz boyunca hem dinlenip hem de farklı bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kocaeli – Hobbit Evleri

6. Kocaeli – Hobbit Evleri

Hobbit Evleri, çocukların adeta bir masal dünyasında gibi hissedeceği harika bir yer. Doğayla iç içe, minik, yuvarlak kapıları ve şirin tasarımlarıyla Hobbit Evleri çocukların hayal dünyasına hitap ediyor. Çocuklar bu evlerde zaman geçirirken etraftaki doğa yürüyüşleri, kamp yapma fırsatları ve çocuk dostu açık hava etkinlikleriyle tatilin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca evlerin dışındaki alanlarda oyun oynayabilecekleri geniş bir bahçe mevcut.

7. Muğla – Gökova Yarımadası

7. Muğla – Gökova Yarımadası

Gökova Yarımadası, sakin ve huzurlu bir tatil yapmanın yanı sıra çocuklar için de harika bir keşif alanı. Burada denizle iç içe olan tatil köyleri çocukların güvenli bir şekilde su aktiviteleri yapabileceği alanlar sunuyor. Doğa yürüyüşleri, kamp ateşi etrafında yapılan aktiviteler ve mini golf gibi oyunlarla tatilinizi renklendirebilirsiniz.

8. Kapadokya – Avanos

8. Kapadokya – Avanos

Kapadokya denince akla genelde macera gelir ancak Avanos bölgesi bebekli aileler için oldukça uygun! Bebek arabası dostu yürüyüş yolları ve sıcak hava balonlarını izlemek hem size hem de çocuğunuza unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca otantik taş otellerin sunduğu aile dostu hizmetler sayesinde rahat bir tatil geçirebilirsiniz.

9. Denizli – Karahayıt Kaplıcaları

9. Denizli – Karahayıt Kaplıcaları

Bebekli tatil deyince kaplıca düşünülmez ama Karahayıt bunun tam aksine aile dostu bir deneyim sunuyor. Kaplıca otellerinde bebek havuzları, özel bakım odaları ve yemek hizmetleri bulunuyor. Ayrıca travertenler arasında yürüyüş yaparken unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz.

10. Artvin – Borçka Karagöl

10. Artvin – Borçka Karagöl

Artvin il sınırlarında yer alan Karagöl, sakinlik arayanların tercih edebileceği başka bir muazzam destinasyon. Doğal zenginliğiyle büyüleyen Karagöl özellikle doğa yürüyüşleri, kampçılık ve fotoğrafçılık meraklıları için harika bir yer. Karagöl çevresindeki ormanlık alanlarda ailenizle sakin bir yürüyüş yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Antalya – Çıralı

11. Antalya – Çıralı

Çıralı, Antalya’nın sakin beldelerinden biridir. Burada konaklayabileceğiniz küçük bungalovlar, köy evleri ve butik oteller bulunur. Çocuklar için güvenli plajlar ve etrafta oyun oynayabilecekleri alanlar mevcut. Çıralı aynı zamanda Olimpos’a yakınlığıyla hem deniz hem de doğayla iç içe olmak isteyenler için harika bir tercih.

12. Balıkesir – Cunda Adası

12. Balıkesir – Cunda Adası

Cunda Adası’nda tarihi sokaklarında bebek arabasıyla rahatça dolaşabilir çocuk dostu kafelerinde keyifle oturabilirsiniz. Ayrıca plajlarında çocuklar için sığ alanlar mevcut. Bebeğinizle gün boyu eğlenirken Ege mutfağının lezzetlerini de keşfetmeyi unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın