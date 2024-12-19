Çocukla Beraber Gidilecek 12 Harika Tatil Yeri

Assos’un tarihi ve doğal güzellikleri çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil ortamı sunuyor. Sessiz plajlarında çocuklar güvenle oynarken ailecek deniz keyfi yapabilirsiniz. Taş sokakları ve otantik butik otelleriyle tatiliniz boyunca hem dinlenip hem de farklı bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.