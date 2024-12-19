Çocukla Beraber Gidilecek 12 Harika Tatil Yeri
Çocukla Beraber Gidilecek 12 Harika Tatil Yeri
Tatiliniz hem miniklerin kahkahalarıyla dolsun hem de sizin ruhunuz dinlensin istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte “Anne, çok sıkıldım!” cümlesine veda edeceğiniz ve her anından keyif alacağınız çocuk dostu tatil yerleri.
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1. İzmir – Sığacık
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2. Eskişehir – Sazova Parkı
3. Bolu – Abant Gölü
4. İstanbul – Polonezköy
5. Çanakkale – Assos
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6. Kocaeli – Hobbit Evleri
7. Muğla – Gökova Yarımadası
8. Kapadokya – Avanos
9. Denizli – Karahayıt Kaplıcaları
10. Artvin – Borçka Karagöl
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11. Antalya – Çıralı
12. Balıkesir – Cunda Adası
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