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Çocuğunuz Evde İngilizce Öğrenirken Faydalı Olacak 9 İnternet Sitesi

Çocuğunuz Evde İngilizce Öğrenirken Faydalı Olacak 9 İnternet Sitesi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 17:02

Yeni bir dil öğrenmek, bir yetişkin için oldukça zorlayıcı olabilir. Dilin kurallarını, kelime dağarcığını ve telaffuzunu öğrenmek, zaman ve çaba gerektirir. Ancak, çocuklar için bu süreç daha kolaydır. Beyinleri hala esnek ve yeni bilgileri hızla işleyebilme kapasitesine sahip olduğu için, çocuklar İngilizce öğrenmeye daha yatkındır.

Çocuklarımızı erken yaşlarda İngilizce öğrenmeye teşvik etmek, onların gelecekteki başarıları için büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu süreci desteklemek için, çocuklarınızın evde İngilizce öğrenmesine yardımcı olacak 9 harika internet sitesini paylaşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz!

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1. Language Learning With YouTube

1. Language Learning With YouTube

YouTube'u bir dil öğrenme platformuna dönüştüren bu uygulama ile, YouTube'da bulunan videoların altyazılı versiyonlarına erişebilir ve bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını ve telaffuzlarını öğrenebilirsiniz.

Bu sayede çocuklarımızın halihazırda izlediği, ilgisini çeken içerikler ile sıkılmadan ingilizce öğrenmelerini, bu yeni dile aşinalık kazanmalarını sağlayabilirsiniz.

2. Preply

2. Preply

Preply, çocuğunuzun yabancı dil öğrenimine yönelik alıştırmalar yapmasını ve öğrendiklerini uzman eğitmenlerle pekiştirmesini sağlayan iyi bir seçenektir.

Kullanması oldukça kolay olan bu platformda, sadece öğrenmek istediğiniz dili ve çocuğunuza uygun olan seviyeyi seçmeniz yeterli. Sonrasında çocuğunuza uygun eğitmenleri ve fiyatları inceleyebilir ve istediğiniz gibi konuşma pratiği yapabilirsiniz.

3. Memrise

3. Memrise

Memrise, İngilizce öğrenimini eğlenceli ve etkili hale getiren bir başka platform. Bu uygulamada, sizin ve çocuğunuzun İngilizce becerilerini geliştirmenizi sağlayacak birçok yöntem mevcut.

Geleneksel alıştırmaların yanı sıra, içerisinde görsel ve interaktif içeriklerle zenginleştirilmiş etkinlikler de bulunmaktadır. Öğrenciler, dil seviyelerini belirledikten sonra çeşitli,özel görevler tamamlayarak ilerleme kaydederler. Bu sayede, her yaştan ve seviyeden öğrencye çeşitli, rekabetçi ve eğlenceli İngilizce öğrenme deneyimi sağlar.

4. Novakid

4. Novakid

Kurslarını eğlenceli bir oyun deneyimine dönüştüren Novakid, çocukların dikkatini çekmek ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli interaktif öğrenme araçları kullanır. Ayrıca, öğrencilerin istedikleri her an pratik yapmalarına olanak tanıyan uygulamalara da sahiptir.

4-12 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanan Novakid, eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, dil becerilerini de geliştirmeye odaklanır. Özetle, Novakid sayesinde çocuğunuz, oyunlar aracılığıyla İngilizceyi öğrenirken keyifli bir deneyim yaşayabilir!

5. Voscreen

5. Voscreen

Oldukça eğlenceli bir alternatif ile devam ediyoruz! Filmlerden, videolardan kesitler ile duyduğunuz İngilizce cümleleri anlamanızı ve doğru Türkçe çevirinin hangisi olduğunu tahmin etmenizi bekleyen Voscreen, keyfili bir pratik yapma olanağı sunuyor. Bu sitenin de aynı telefon, tablet hatta televizyonda kullanılabilecek versiyonları da mevcut.

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6. BBC Learning English

6. BBC Learning English

BBC Learning English, bir seviye tespit sınavını tamamladıktan sonra  çocuğunuzla bir sınıf ortamında gibi hissedeceğiniz ve seviyenize uygun çevrim içi ders videolarını izleyebileceğiniz bir platform.

Çalışmalarınızı tamamladıkça, ilerlemeniz kaydedilir ve sonrasında online bir sertifika alabilirsiniz. Platformun mobil uygulaması ile de, istediğiniz zaman ve yerde pratik yapma şansınız mevcut.

7. English Central

7. English Central

English Central, ücretsiz İngilizce öğrenimine yardımcı olan, içerisinde 15.000'den fazla video bulunan bir platform.

Çocuğunuzun ilgisini çeken konularda açıklamalı ve altyazılı videolar izlemesine olanak tanıyor. Telaffuz, dilbilgisi ve dil öğrenimini hızlandırmak için interaktif özellikler de bulunuyor.

8. HelloTalk

8. HelloTalk

HelloTalk, pratik yaparak İngilizce öğrenmeye yardımcı olan bir online platform. Çeşitli ülkelerden insanları bir araya getirerek dil değişimi fırsatı veren bu uygulama, dil öğrenme sürecini daha interaktif ve sosyal hale getirerek öğrencilere farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma fırsatı sunar. Ayrıca yalnızca İngilizce değil, öğrenmek istediğiniz birçok dilde pratik yapabilirsiniz. Ebeveyn kontrolünde kullanıldığında, çocuklar içinde oldukça eğlenceli bir seçenek olabilir.

9. CleverBot

9. CleverBot

Pratik yapmadan yeni bir dil öğrenilmez değil mi? Bu yapay zeka uygulaması, ChatGPT'ye benzer bir çalışma mekanizması ile ingilizce diyalog kurmanıza olanak sağlıyor, konuşma pratiği yaptırıyor. Böylelikle İngilizce konuşmanız gereken olası bir durumda ne tarz cümleler kurabileceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz.

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