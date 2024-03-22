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Çocuğunun Bilingual Olmasını Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!

etiket Çocuğunun Bilingual Olmasını Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 17:01

Sen bize çocuğunun dil bilgisini, ilgisini ve hayatını anlat; biz de nasıl bilingual olabileceğini söyleyelim!

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1. Öncelikle çocuğunuzun Türkçe dersi ile arası nasıl?

2. Peki İngilizce biliyor mu?

3. Genellikle kendisini nasıl ifade ediyor?

4. Peki hangi çalışma masası çocuğuna daha uygun?

5. Çocuğun kendi kendine ders çalışıyor mu yoksa sen veya başkaları mı teşvik ediyor?

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6. Peki dizileri ve filmleri altyazılı mı izliyorsunuz yoksa Türkçe dublajlı mı?

7. Çocuğunla nerede yaşamak isterdin?

8. Son olarak, çocuğun ezber konusunda nasıl?

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Günlük hayatta tek dil kullanmayın!

Öğrendiği ve yoğunlaştığı dili de günlük hayatta ana dili ile birlikte eşit şekilde kullanmaya özen gösterin. Her ikisini de aynı oranda kullanarak bir tutarlılık yakaladığınızda çocuğunuz da daha kolay bir şekilde adapte olacak ve bildiği dilleri daha kolay kullanmaya başlayacak. Çünkü bir dil kullanılmadığı zaman onu gün yüzüne çıkarmak bazen zor olabiliyor. Zaten çocuğunuzun dile yeteneği var o yüzden doğru bir şekilde bu yeteneği ortaya çıkartmak ve körelmesini engellemek için gün içerisinde her iki dili de eşit şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz!

Doğal ortamlar oluşturun!

Mümkün olduğunca çocuğunuzun her iki dili de doğal ortamlarda kullanabilecekleri fırsatlar yaratın. Ana dili o dil olan kişilerle iletişim kurmalarını sağlayın ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamlara sokun. İnternet üzerinden gerçek kişilerle sohbet ederek dili geliştirmesini sağlayabilir veya yüz yüze konuşma kulüplerine de götürebilirsiniz. Doğal ortamda bu dili çok daha rahat belleğine yerleştireceğini göreceksiniz!

Eğlenceli hale getirin!

Çocuğunuzun odağı oldukça kolay dağılabiliyor. Bir dili daha kolay öğrenmesinin en kolay ve keyifli yolu onu eğlenceli hale getirmeniz. Ezberlemeyi, yeni kelimeleri ve dil bilgisi kurallarını bir şeylere benzeterek, şarkı sözlerinin içerisine katarak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Bu öğrenme süreci eğlenceli olacağı için onun da odaklanması daha kolay olacak ve yeni öğrendiği dili daha çok sevmesini sağlayacak!

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