Çocuğunun Bilingual Olmasını Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!
Çocuğunun Bilingual Olmasını Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!
Sen bize çocuğunun dil bilgisini, ilgisini ve hayatını anlat; biz de nasıl bilingual olabileceğini söyleyelim!
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1. Öncelikle çocuğunuzun Türkçe dersi ile arası nasıl?
2. Peki İngilizce biliyor mu?
3. Genellikle kendisini nasıl ifade ediyor?
4. Peki hangi çalışma masası çocuğuna daha uygun?
5. Çocuğun kendi kendine ders çalışıyor mu yoksa sen veya başkaları mı teşvik ediyor?
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6. Peki dizileri ve filmleri altyazılı mı izliyorsunuz yoksa Türkçe dublajlı mı?
7. Çocuğunla nerede yaşamak isterdin?
8. Son olarak, çocuğun ezber konusunda nasıl?
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