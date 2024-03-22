Çocuğunun Bilingual Olmasını Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!

Öğrendiği ve yoğunlaştığı dili de günlük hayatta ana dili ile birlikte eşit şekilde kullanmaya özen gösterin. Her ikisini de aynı oranda kullanarak bir tutarlılık yakaladığınızda çocuğunuz da daha kolay bir şekilde adapte olacak ve bildiği dilleri daha kolay kullanmaya başlayacak. Çünkü bir dil kullanılmadığı zaman onu gün yüzüne çıkarmak bazen zor olabiliyor. Zaten çocuğunuzun dile yeteneği var o yüzden doğru bir şekilde bu yeteneği ortaya çıkartmak ve körelmesini engellemek için gün içerisinde her iki dili de eşit şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz!