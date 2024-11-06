Cilt Bakım Rutini İçin Süper Kahraman Gibi Seni Kurtaracak Adımın Hangisi Olduğunu Söylüyoruz!
Cilt Bakım Rutini İçin Süper Kahraman Gibi Seni Kurtaracak Adımın Hangisi Olduğunu Söylüyoruz!
Cilt bakımına başladığında bazen hangi adımın senin için en kritik olduğunu merak ediyor musun? Cildini süper kahraman gibi koruyacak adımı öğrenmek için bu eğlenceli testi çöz ve hangi cilt bakım ritüelinin seni kurtaracağını keşfet!
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1. Sence cildinin en büyük ihtiyacı nedir?
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2. Haftada kaç kez cilt bakımı yapıyorsun?
3. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?
4. Güneşe maruz kaldığında cildin nasıl tepki veriyor?
5. Biraz da kendimizi övelim! Cildinin en sevdiğin özelliği nedir?
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