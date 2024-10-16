Cildinin Tam Olarak Neye İhtiyacı Var?
Cildinin Tam Olarak Neye İhtiyacı Var?
Cildine ne kadar özen gösteriyor olursan ol, bazen gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak zor olabiliyor. Kuru, yağlı, hassas ya da yaşlanma belirtileriyle mücadele eden bir cilde mi sahipsin? Bu test sayesinde cildinin tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu öğren ve ona hak ettiği bakımı ver!
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1. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla yapıyorsun?
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2. Sence cildinin şu an büyük sorunu ne?
3. Gelelim güneşten korunmaya. Güneş koruyucu kullanma alışkanlığın nasıl?
4. K-Beauty rutini denildiğinde ilk hangi adım seni cezbediyor?
5. Diyelim ki bir cilt bakım günü planlıyorsun. Aşağıdaki aktivitelerden hangisini tercih edersin?
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