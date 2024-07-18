Cenk Tosun ile Beşiktaş'ta Yarım Sezon Forma Giyen Weghorst'un Vedası Kıyaslandı
Cenk Tosun ile Beşiktaş'ta Yarım Sezon Forma Giyen Weghorst'un Vedası Kıyaslandı
Cenk Tosun ile Wout Weghorst'un Beşiktaş'a veda paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin açıklamaları, taraftarlar tarafından karşılaştırıldı.
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10 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde kulübüyle sözleşme yenilememiş ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
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33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmesine Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti.
Tosun, transferin ardından veda paylaşımı ile de eleştirilerin hedefi oldu.
Milli oyuncunun sözleri ile yarım sezon kulüpte forma giyen Weghorst'un sözleri ile kıyaslandı. 👇
Weghorst'un sözleri. 👇
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Taraftarların yorumları 👇
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Sürekli boşunamı diyorum insan ayrılırken büyük olmalı diye karakterle ilgili bir şey bu vedayı herkes beceremiyor
Semih bey yorumun gözükmüyor bu şekilde yazmak zorunda kaldım 1 uslubunu düzelt herkesle aynı şekilde konuşamazsın 2 Beşiktaşlı degilim iki gündür yazıyorum ... Devamını Gör