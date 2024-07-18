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Ergin Ataman'dan Vize İsyanı: "Ailem Yunanistan’a Gelemiyor"

Ergin Ataman'dan Vize İsyanı: "Ailem Yunanistan’a Gelemiyor"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 09:38

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, ailesinin vize probleminden dolayı Yunanistan'a gelemediği ifade etti.

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Geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşan koç Ergin Ataman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşan koç Ergin Ataman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Ataman, Işık'ın bir sorusunda vize problemine isyan etti.

Ataman, Işık'ın bir sorusunda vize problemine isyan etti.

58 yaşındaki çalıştırıcı, ailesinin Yunanistan'a gelemediğini şu sözlerle dile getirdi. 👇

58 yaşındaki çalıştırıcı, ailesinin Yunanistan'a gelemediğini şu sözlerle dile getirdi. 👇

Vize problemi o kadar çok dokunuyor ki bana. Ailem Yunanistan’a gelemiyor. Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun. Ben Ergin Ataman’ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar bir ay, iki ay, üç ay bekliyorlar, gidenler ret yiyorlar. Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?

Tabii ki gitmemesi gerekenler de var. Siyasi olarak yasaklı olanlar veya oraya gittikleri zaman, göç edip orada kalanlar. Ama bunu ayırmak bu kadar mı zor? Bu konulardan gerçekten çok rahatsızım.

En güzel yaşadığım şeylerden bir tanesi Yunan takımında biz Euroleague maçına gidiyoruz deplasmana. Elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var, ne başka bir şey var.”

Ataman'ın açıklaması 👇

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