Ergin Ataman'dan Vize İsyanı: "Ailem Yunanistan’a Gelemiyor"
Ergin Ataman'dan Vize İsyanı: "Ailem Yunanistan’a Gelemiyor"
A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, ailesinin vize probleminden dolayı Yunanistan'a gelemediği ifade etti.
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Geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşan koç Ergin Ataman, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
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Ataman, Işık'ın bir sorusunda vize problemine isyan etti.
58 yaşındaki çalıştırıcı, ailesinin Yunanistan'a gelemediğini şu sözlerle dile getirdi. 👇
Ataman'ın açıklaması 👇
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