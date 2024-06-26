Çekya Maçı Öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı!
Çekya Maçı Öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı!
EURO 2024 heyecanı tüm ülkede yaşanıyor! Yurdun dört bir yanında milyonların nefesini tutarak anbean takip ettiği Türkiye, Çekya karşılaşması öncesi, Millilerimize destek mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
İşte, detaylar...
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Ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna yükselmesi için büyük önem arz eden Türkiye, Çekya maçı öncesi destek mesajları peş peşe geldi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli takıma destek için led ekranlardan mesaj yayımladı!
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