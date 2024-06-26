Çekya Maçı Öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı!

EURO 2024 heyecanı tüm ülkede yaşanıyor! Yurdun dört bir yanında milyonların nefesini tutarak anbean takip ettiği Türkiye, Çekya karşılaşması öncesi, Millilerimize destek mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

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