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Çekya Maçı Öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı!

Çekya Maçı Öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Milli Takıma Destek Mesajı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 23:31

EURO 2024 heyecanı tüm ülkede yaşanıyor! Yurdun dört bir yanında milyonların nefesini tutarak anbean takip ettiği Türkiye, Çekya karşılaşması öncesi, Millilerimize destek mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İşte, detaylar...

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Ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna yükselmesi için büyük önem arz eden Türkiye, Çekya maçı öncesi destek mesajları peş peşe geldi.

Ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna yükselmesi için büyük önem arz eden Türkiye, Çekya maçı öncesi destek mesajları peş peşe geldi.

Millilerimiz, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran'da Türkiye saati ile 22.00'de Hamburg'daki Volkspark Stadında Çekya ile karşı karşıya geldi. 

Maç öncesi milli takıma destek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli takıma destek için led ekranlardan mesaj yayımladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli takıma destek için led ekranlardan mesaj yayımladı!

“Türkiye Olarak, Yüreğimiz Sizinle Başarılar Bizim Çocuklar!”

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