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Çankırı'daki Vatandaş Köy Köy Gezdi: Şehit Kabirlerinin Başında İstiklal Marşı Okudu

Çankırı'daki Vatandaş Köy Köy Gezdi: Şehit Kabirlerinin Başında İstiklal Marşı Okudu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 13:43

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Çankırı’da yaşayan bir vatandaş, ilçeleri ve köyleri gezerek şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu.

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İlçe ilçe, köy köy gezerek şehit ailelerini ziyaret eden vatandaş, her şehit kabri başında İstiklal Marşı’nın bir kıtasını okudu.

İlçe ilçe, köy köy gezerek şehit ailelerini ziyaret eden vatandaş, her şehit kabri başında İstiklal Marşı’nın bir kıtasını okudu.

Şehitlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten vatandaş, vatan sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.

Şehitlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten vatandaş, vatan sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.

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