Çankırı'daki Vatandaş Köy Köy Gezdi: Şehit Kabirlerinin Başında İstiklal Marşı Okudu

Çankırı’da yaşayan bir vatandaş, ilçeleri ve köyleri gezerek şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu.
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İlçe ilçe, köy köy gezerek şehit ailelerini ziyaret eden vatandaş, her şehit kabri başında İstiklal Marşı’nın bir kıtasını okudu.
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Şehitlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten vatandaş, vatan sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.
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