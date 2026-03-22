Can Aydoğmuş’tan 3. Dünya Savaşı ve Türkiye’nin Geleceğine Dair Çarpıcı Öngörüler
Canım takipçilerim,
Öncelikle vurgulamak istediğim önemli bir nokta var. Birçok insan bana bu yazımı okuyunca “Can hani Türkiye iyi olacaktı?” diyeceklerdir. Şunu söylemek istiyorsunuz, dikkat ederseniz şu an üstümüzde, altımızda, her yerde bombalar uçuşuyor, Avrupa korku içinde, en güvenli yerlerin başındaki Dubai yıkım içinde ama Türkiye son derece güven içinde, rahat ve kendi içinde müthiş bir birliğe doğru gidiyor. Dediğim tarihten itibaren Türk cumhuriyetleri birliği arttı ve pek çok yönden Türkiye daha güçlü bir noktaya doğru gidiyor. Önümüzdeki dönem, 2026’nın Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Türkiye’nin para ve finansal olarak inanılmaz pozitif bir dönem içinde olacağını astrolojik olarak görüyorum. Lakin 2026 Aralık ayından itibaren dünyanın çok ciddi bir ekonomik krize doğru gideceğini astrolojik olarak görebiliyorum.
Ben Türkiye’de ev fiyatlarının artacağını gördüm, söylediğim tarihten itibaren arttı.
Size bu kez dünyada esen savaş rüzgârlarından bahsedeceğim. Daha önce de söylediğimi biliyorsunuz.
Günümüze bakalım; İran’a bir saldırı oldu.
Bu dönem içinde Türkiye’nin haritasına baktığımız zaman kendi iç çatışmalarının olduğu bir döneme açıldığını görüyoruz.
Türkiye bu savaşa girecek mi, girmeyecek mi bilmiyorum ama olumsuz yönde bir etkisinin olacağını açıkçası burada söyleyebilirim.
Türkiye kendi içinde bazı olaylar ve sorunlar yaşasa da edindiği tecrübeleri doğru kullanarak pozitif bir üretime geçiyor. Belli bir noktada yaşadığı her şeyin bir amacı var.
