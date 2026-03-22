Can Aydoğmuş’tan 3. Dünya Savaşı ve Türkiye’nin Geleceğine Dair Çarpıcı Öngörüler

Türkiye’nin 2023 sonrası bir yükseliş sürecine doğru gideceğini gördüm ve 2025 Mayıs ile 2026 Haziran arası Türkiye’de barış, birlik ve çok iyi gelişmelerin kendini göstereceğini gördüm ve şu an kendi öngörülerimi daha iyi anlıyorum.

Zaten 2025 Mart döneminde devlet yöneticilerinin yaşadığı kötü dönemi, İstanbul Üniversitesi olaylarını ve 2025 Nisan’daki depremi her şeyi tam tarihiyle bildim.

Şu an anladığım şey, sonuç olarak pozitif ve iyi açıların ülkenin kendine göre olduğu. Ve Türkiye söylediğim tarihlerden itibaren dünyada bambaşka bir konuma geldi, dizi sektöründe dünya birincisi oldu. Yurt dışında yaşadığım için biliyorum, bütün çevre ülkelerimiz ve dünyanın çok sayıda ülkesi gerçekten bize hayranlıkla bakıyor. Tamamen Türkiye’nin de sorunları var ama bugün Avrupa ülkelerinin, Amerika’nın, İngiltere’nin ve çok sayıda dünyanın dev ülkelerinin bile şu dönemde çok zor dönemlerde olduklarını görüyoruz. Türkiye dünyanın çoğunluğuna göre çok iyi bir durumda. Bunu ister kabul edin ister etmeyin ama gerçekler ortada ve dünyayı gezip gören herkes bunun farkında…

Özetle öngörülerim astrolojik olarak doğru bir şekilde ilerliyor. Kabul ediyorum, Türkiye 2020’de astrolojik olarak daha düşük bir döneme girdi ve 2026 Nisan’da daha yüksek bir döneme giriyor ama yine o kadar değil; tam çok yüksek, daha iyi bir döneme 2036 yılında girecek. Ama bütün bu süreç aslında Türkiye’nin geleceği için çok iyi süreçleri ortaya çıkartacak. Lakin dünya çok ciddi bir sürece doğru gidiyor ve bunun farkına varmak gerekiyor. Bu süreç 3. Dünya Savaşıdır. Şimdi gelin hep beraber bunu inceleyelim.