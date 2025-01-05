onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.01.2025 - 20:36

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülşen

Gülşen

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Demet Akalın

Demet Akalın

Seda Sayan

Seda Sayan

İrem Derici

İrem Derici
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Hande Yener

Hande Yener

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Zara

Zara

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın