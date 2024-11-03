Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Hande Erçel
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Nazlı Sabancı
Berrak Tüzünataç
Yasemin Tatlıses
Zeynep Bastık
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İrem Derici
Sıla Türkoğlu
Melek Mosso
Eda Taşpınar
Didem Soydan
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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