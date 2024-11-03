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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2024 - 23:01

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Hande Erçel

Hande Erçel

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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İrem Derici

İrem Derici

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Melek Mosso

Melek Mosso

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Didem Soydan

Didem Soydan
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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