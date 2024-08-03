Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finalde: Altın Madalya Şansımız Devam Ediyor
Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finalde: Altın Madalya Şansımız Devam Ediyor
Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo çeyrek final maçında Finlandiyalı rakibini mağlup etti.
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.
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Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.
Maç sonrası duygularını dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Bugün iyi tempolu bir maç yaptık. Çok şükür bugün yine kazandık. Buraya tek bir şey için geldik, son 2 diyoruz. En başta Tokyo'daki kadar üzülmek istemiyorum. Buraya gelmeyi bekliyorduk. Elimden geleni yapacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin desteğini hissediyoruz. Çok güzel destekler alıyoruz" dedi.
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