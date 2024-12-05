Bursa Merkezli Ünlü Mobilya Markası Ezza Home Konkordato İlan Etti!
Bursa Merkezli Ünlü Mobilya Markası Ezza Home Konkordato İlan Etti!
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10 yılı aşkın süredir mobilya sektöründe önemli oyuncular arasında yer alan Ezza Home, maddi sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.
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Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda, şirketin mali durumunu incelemek için 3 aylık bir süreç başlatıldı.
Ezza Home, Japonya başta olmak üzere ABD, Avrupa ve Afrika'ya ihracat yapan firmalar arasında yer alıyordu.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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