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Burcuna Göre 8 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 8 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 20:01

Sıcaktan kavrulduğumuz şu günlerde, içimizi ferahlatan bir aşk güzel olmaz mıydı sevgili okur? Bence çok güzel olurdu! Peki bugün kimler bu aşkı bulabilecek?

Günlük olarak hazırladığımız aşk falımıza göz atmaya ne dersin?

Haydi gel, 8 Ağustos Perşembe aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Dün sana haberini verdiğim ufak pürüzler maalesef devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de retrodan nasibini alacaksın. Bazı iletişim problemleri yaşayabilir, yeni konuşmaya başladığın flörtünden 'ghost' yiyebilirsin.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Her ilişkinin bir kırılma noktası var sevgili Akrep. Bugünlerde sen bu bu önemli günlerden birini yaşıyorsun. Sen kalbinin sesini dinlemek, onunla beraber olmak istiyorsun.

Fakat ben aynı şeyi karşı taraf için söyleyemeceğim. Onun aklında başka düşünceler, planlar var...Sen ise ikinci planda kalıyorsun Akrepciğim. Benden söylemesi :(

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Günümü aydınlatannn, ateş böceğim misinnn? Bugün kendini en kötü hissettiğin anda, öyle bir mesaj alacaksın ki ayakların resmen yerden kesilecek. Bu kişi sana verdiği değerle, sana hissettirdikleriyle bir ömür boyu seni mutlu edecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Erkeklerin değil, Boğa burçlarının kalbine giden yol midesinden geçer! Dün yaşadığımız minik pürüzden sonra, bugün romantik bir yemeğe ne dersin? Bence harika olur!

Sen güzel kıyafetlerini giy, bugünün güzelliğine kendini şimdiden hazırla.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

'E, D, M, L' sana bu harflerin yakın zamanda falında yer alacağı haberini vermiştim. Ancak bana soracak olursan 'iyi mi, kötü mü' diye işte orasını tam kestiremiyorum.

Bazı günlerinizin günlük güneşlik olduğunu fakat bazı günlerin de tartışmalarla geçtiğini seziyorum. Sanırım sizin ilişkiniz tam bir 'love-hate' ilişkisi olacak.

Seni hem seviyor hem senden nefret ediyorum, anlıyor musun?!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Dün en güzel müjdeli haberleri senin için verdim. Haklı çıktım mı Sevgili Yengeç? Eğer cevabın 'evet' ise bugün de sana güzel haberlerle geldim.

Hani dün gözüne kestirdiğin, bir ufak cilveleştiğin o kişi var ya...Seni aklından çıkartamıyor bence. Hadi bakalım, görelim gelecekte neler olacak.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Her ne kadar bugünlerde retro falan desek de Aslan için çok güzel gelişmeler görüyorum ben. Yıllardır hasret kaldığın o hisler, sonunda seni bulup ayaklarını yerden kesecek. Benden söylemesi, bugünün en şanslı burcu sensin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İhanetler, yalanlar, kıskançlıklar...İlişkinde değil ama ilişkine dair bazı olumsuz haberler görüyorum. Kimileri sizi çekemiyor, size büyük bir iftira atmaya çalışıyorlar.

Peki bu iftiralar sizi yıldırır mı? Hiç sanmam! Sizin ilişkiniz artık o denli güçlü bir hal almış ki, siz çoktan 'biz' olmuşsunuz. Kötülüklere karşı beraber karşı koyacak, yine en çok birbirinize destek olacaksınız.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Görüyorum ki dün sadece ilişkisi olmayan Oğlakları müjdelemişim. Kötü haberlerden resmen kaçmışım! Bugünlerde ilişkisi olan Oğlak burçlarımızı kötü günler bekliyor. 'Bir merkür retrosu...Aldı, götürdü seni benden, aniden' şarkısı senin için yazılmış sanki. Aman kalp kırıklıklarına dikkat!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün çok güzel haberlerle geldim. Hazırsan, arkana yaslan ve bu anın tadını çıkar!

Günlerdir süregelen uğursuzluk sonunda gidiyor. Hem de retro metro dinlemeden, sana en heyecanlı günlerini yaşatmak uğruna gidiyor. Bugün ve yarın senden çok büyük sürprizler bekliyorum. Yeni bir aşk mı desem, var olan aşkın alevlenmesi mi desem, platonik aşklar mı desem...

Valla hepsini diyesim var sana Balık! ❤️

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Ex aşkıyla yeni bir sayfa açmak isteyen, bir türlü işlerini rayına koyamayan Kova...Görüyorum ki bu uğursuzluk bugünlerde de devam ediyor. Her ne kadar etrafında birçok kişi sana karşı çıksa da sen bir türlü kafanda bitiremedin bu ilişkiyi. :(

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Aşk falında esmer, uzun boylu birilerini gördüğüm Başaklar toplandı mı? Eğer herkes buradaysa müjdemi isterim. Falda beliren bu kişi size harika bir yaz aşkı yaşatacak gibi duruyor. Hiçbir sorunun olmadığı, kafaların uyuştuğu, kıskançlıkların yaşanmadığı...

Herkesin hayali de böyle bir ilişki değil mi zaten? Anın tadını çıkarmaya bak derim Sevgili Başak.

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