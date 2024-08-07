Burcuna Göre 8 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Her ilişkinin bir kırılma noktası var sevgili Akrep. Bugünlerde sen bu bu önemli günlerden birini yaşıyorsun. Sen kalbinin sesini dinlemek, onunla beraber olmak istiyorsun.

Fakat ben aynı şeyi karşı taraf için söyleyemeceğim. Onun aklında başka düşünceler, planlar var...Sen ise ikinci planda kalıyorsun Akrepciğim. Benden söylemesi :(