Bugüne Kadar Yaşadıkları En Büyük İhanetleri Anlatarak Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 13 Kişi
Bugüne Kadar Yaşadıkları En Büyük İhanetleri Anlatarak Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 13 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların bugüne kadar yaşadıkları en büyük ihanetleri anlatıyor olacağız. Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Balayındayken sevgilim beni garson ile aldatmıştı."
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2. "Oğlumun ve kızımın farklı babalardan olduğunu öğrenmiştim ve ikisi de benden değildi."
3. "Beni erkek kardeşimle aldatmayı denemişti."
4. "Oğlumun ciğerinde kanser olduğuna dair şüpheleri olmasına rağmen doktoru bize söylememişti ve bu olaydan yaklaşık 2 sene sonra oğlum kanserden hayatını kaybetti..."
5. "Babam bana 60 dolar hediye vermişti."
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6. "Karım ilk günlerimizden itibaren beni aldatıyormuş ve 8 yıllık bütün evliliğimiz boyunca devam etmiş."
7. "10 yıldır arkadaşım olan ve benimle ara ara flörtleşen arkadaşım benden fotoğraf istemişti."
8. "Sevgilim beni en yakın arkadaşımla aldatmıştı ve bütün bu süre boyunca ona katlanamadığını söylüyordu..."
9. "Miras kalınca kendi ailem beni kazıklayarak en az yarım milyar dolarımın üzerine kondu..."
10. "Kız arkadaşım çevremizdeki tüm arkadaşlarımı manipüle ederek ona fiziksel zarar verdiğime inandırdı."
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11. "Çok detay vermek istemiyorum ama patronunuza asla güvenmemiz gerektiğini ilk elden tecrübe ettiğimi söyleyebilirim."
12. "Onca yıl boyunca onu finansal açıdan destekledim ve onun yanında oldum."
13. "11 yaşından itibaren en iyi arkadaşlar olduğumuzu sandığım arkadaşım beni düğününe çağırmamıştı çünkü annem kısa zaman önce öldüğünden güzel gününü mahvedeceğimi düşünüyordu."
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