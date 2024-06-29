Bugüne Kadar Yaşadıkları En Büyük İhanetleri Anlatarak Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 13 Kişi

'Sadece 3 bardak sonrası nasıl bu kadar yorgun hissettiğimden emin değildim ama yatağa gittim. Uyandığımda sevgilim beni erkek kardeşimle aldatmaya çalışıyordu. Daha sonra fark ettim ki, büyük ihtimalle içkime ilaç atmıştı.'