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Bugüne Kadar Yaşadıkları En Büyük İhanetleri Anlatarak Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 13 Kişi

Bugüne Kadar Yaşadıkları En Büyük İhanetleri Anlatarak Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 13 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:01

Bugünkü içeriğimizde insanların bugüne kadar yaşadıkları en büyük ihanetleri anlatıyor olacağız. Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Balayındayken sevgilim beni garson ile aldatmıştı."

1. "Balayındayken sevgilim beni garson ile aldatmıştı."

'O gün öğrendim ve direkt onu bırakıp annemlere gittim. Ertesi hafta boşanma davasını açmıştım.'

2. "Oğlumun ve kızımın farklı babalardan olduğunu öğrenmiştim ve ikisi de benden değildi."

3. "Beni erkek kardeşimle aldatmayı denemişti."

3. "Beni erkek kardeşimle aldatmayı denemişti."

'Sadece 3 bardak sonrası nasıl bu kadar yorgun hissettiğimden emin değildim ama yatağa gittim. Uyandığımda sevgilim beni erkek kardeşimle aldatmaya çalışıyordu. Daha sonra fark ettim ki, büyük ihtimalle içkime ilaç atmıştı.'

4. "Oğlumun ciğerinde kanser olduğuna dair şüpheleri olmasına rağmen doktoru bize söylememişti ve bu olaydan yaklaşık 2 sene sonra oğlum kanserden hayatını kaybetti..."

4. "Oğlumun ciğerinde kanser olduğuna dair şüpheleri olmasına rağmen doktoru bize söylememişti ve bu olaydan yaklaşık 2 sene sonra oğlum kanserden hayatını kaybetti..."

5. "Babam bana 60 dolar hediye vermişti."

5. "Babam bana 60 dolar hediye vermişti."

'30 dolarına istediğim oyunu aldım ve gerisini saklamayı düşünüyordum ama babam paranın kalanını alıp zaten çoktan hediyemi aldığımı söyledi... 30 yaşıma geldim ama hala bu olayı unutamıyorum.'

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6. "Karım ilk günlerimizden itibaren beni aldatıyormuş ve 8 yıllık bütün evliliğimiz boyunca devam etmiş."

6. "Karım ilk günlerimizden itibaren beni aldatıyormuş ve 8 yıllık bütün evliliğimiz boyunca devam etmiş."

'Evliliğimiz başından beri yalanmış.'

7. "10 yıldır arkadaşım olan ve benimle ara ara flörtleşen arkadaşım benden fotoğraf istemişti."

7. "10 yıldır arkadaşım olan ve benimle ara ara flörtleşen arkadaşım benden fotoğraf istemişti."

'Fotoğrafı atar atmaz beni tehdit ederek 800 dolar istemişti.'

8. "Sevgilim beni en yakın arkadaşımla aldatmıştı ve bütün bu süre boyunca ona katlanamadığını söylüyordu..."

9. "Miras kalınca kendi ailem beni kazıklayarak en az yarım milyar dolarımın üzerine kondu..."

9. "Miras kalınca kendi ailem beni kazıklayarak en az yarım milyar dolarımın üzerine kondu..."

10. "Kız arkadaşım çevremizdeki tüm arkadaşlarımı manipüle ederek ona fiziksel zarar verdiğime inandırdı."

10. "Kız arkadaşım çevremizdeki tüm arkadaşlarımı manipüle ederek ona fiziksel zarar verdiğime inandırdı."

'Sayesinde tüm arkadaşlarımı kaybettim.'

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11. "Çok detay vermek istemiyorum ama patronunuza asla güvenmemiz gerektiğini ilk elden tecrübe ettiğimi söyleyebilirim."

11. "Çok detay vermek istemiyorum ama patronunuza asla güvenmemiz gerektiğini ilk elden tecrübe ettiğimi söyleyebilirim."

12. "Onca yıl boyunca onu finansal açıdan destekledim ve onun yanında oldum."

'Ben finansal zorluk çekmeye başladığım ansa beni terk etti..'

13. "11 yaşından itibaren en iyi arkadaşlar olduğumuzu sandığım arkadaşım beni düğününe çağırmamıştı çünkü annem kısa zaman önce öldüğünden güzel gününü mahvedeceğimi düşünüyordu."

13. "11 yaşından itibaren en iyi arkadaşlar olduğumuzu sandığım arkadaşım beni düğününe çağırmamıştı çünkü annem kısa zaman önce öldüğünden güzel gününü mahvedeceğimi düşünüyordu."

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