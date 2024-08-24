Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Bebek Arabasından Döküm Tencerelere 24 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Bebek Arabasından Döküm Tencerelere 24 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 13:40

24 Ağustos 2024 tarihinde sizler için birbirinden cazip fırsatlarla dolu bir gün hazırladık! Bebek arabalarından döküm tencerelere kadar geniş bir ürün yelpazesindeki indirimlerimizle alışveriş keyfinizi ikiye katlayın. Bugünün fırsatları arasında yer alan ürünler, hem kalitesi hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak için harika bir fırsat olan bu indirimlerle, hem bütçenizi koruyabilir hem de kaliteli ürünlerle tanışabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Maxi-Cosi Leona2 Çift Yönlü Uzatılabilir Sırt Desteği Tam Yatabilir Bebek Arabası Essential Graphite

1. Maxi-Cosi Leona2 Çift Yönlü Uzatılabilir Sırt Desteği Tam Yatabilir Bebek Arabası Essential Graphite

21.248,63 TL yerine 16.998,90 TL.

Burada

Hepsiburada'da yer alan günün fırsatlarını buradan inceleyin

Hepsiburada

2. My Valice My Valice Ruby Abs 3'lü Valiz Seti Siyah

2. My Valice My Valice Ruby Abs 3'lü Valiz Seti Siyah

3.239,80 TL'den 2.591,84 TL'ye düştü.

Buraya tıktık

Hepsiburada

3. Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça-Kırmızı

3. Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 5 Parça-Kırmızı

1.078,80 TL yerine şimdi 755,16 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada'da yer alan günün fırsatlarını buradan inceleyin

Hepsiburada

4. English Home Tropic Sunset 2'li Yastık Kılıfı Yeşil

4. English Home Tropic Sunset 2'li Yastık Kılıfı Yeşil

549,99 TL yerine sepette 199,98 TL.

Burada

Hepsiburada

5. Midex Mtx-101BN Nostaljik Retro Pikap Plak Çalar Şarjlı ve Bluetooth'lu

5. Midex Mtx-101BN Nostaljik Retro Pikap Plak Çalar Şarjlı ve Bluetooth'lu

2.750,00 TL yerine 2.249,00 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Karaca Bubble Inox Ekmek Kızartma Makinesi

6. Karaca Bubble Inox Ekmek Kızartma Makinesi

2.999,00 TL'den 1.158,99 TL'ye düştü.

Burada

Hepsiburada'da yer alan günün fırsatlarını buradan inceleyin

Hepsiburada

7. Contigo Uniseks Yetişkin Luxe Autoseal Emea Termos Bardak, 470 ml

7. Contigo Uniseks Yetişkin Luxe Autoseal Emea Termos Bardak, 470 ml

1.503,06 TL yerine şimdi 1.200,00 TL.

Burada

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon

8. Tommy Hilfiger Tjw Bxy Badge Tee Ext T-shirt Kadın

8. Tommy Hilfiger Tjw Bxy Badge Tee Ext T-shirt Kadın

939,43 TL yerine şimdi 797,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon

9. Champion Şort

9. Champion Şort

1.054,90 TL yerine 663,90 TL.

Buraya tıklayın

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon

10. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3 Siyah

10. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3 Siyah

1.142,61 TL'den 849,00 TL'ye düştü.

Burada

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sharpie Ultra Fine, Süper İnce Uç, Karışık 12'li Paket

11. Sharpie Ultra Fine, Süper İnce Uç, Karışık 12'li Paket

218,88 TL yerine şimdi 184,32 TL.

Buraya tıktık

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın