Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 4'den Apple MacBook Air M1'e 22 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

22 Ağustos 2024 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Samsung Galaxy Watch 4, teknoloji severlerin gözdesi olan bu ürün, bugün indirimlerin başını çekiyor. Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği ile ön plana çıkan bu saat, bugün sizlerle daha uygun bir fiyatla buluşuyor. Ancak indirimler bununla sınırlı değil. Apple'ın teknoloji harikası MacBook Air M1 de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın, aradığınız her şey bugün indirimde!

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Bu içerik 22.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.