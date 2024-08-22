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Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 4'den Apple MacBook Air M1'e 22 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 4'den Apple MacBook Air M1'e 22 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:40

22 Ağustos 2024 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Samsung Galaxy Watch 4, teknoloji severlerin gözdesi olan bu ürün, bugün indirimlerin başını çekiyor. Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği ile ön plana çıkan bu saat, bugün sizlerle daha uygun bir fiyatla buluşuyor. Ancak indirimler bununla sınırlı değil. Apple'ın teknoloji harikası MacBook Air M1 de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın, aradığınız her şey bugün indirimde!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Jumbo Ground Midi Steel Çaydanlık

1. Jumbo Ground Midi Steel Çaydanlık

3.499,00 TL yerine sepette 2.099,30 TL.

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2. Jumbo Utsuri Professional 5 Parça Bıçak Seti

2. Jumbo Utsuri Professional 5 Parça Bıçak Seti

3.999,00 TL yerine şimdi 3.059,15 TL.

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3. Samsung Galaxy Watch 4 Akıllı Saat Classic Silver 46mm SM-R890NZSATUR

3. Samsung Galaxy Watch 4 Akıllı Saat Classic Silver 46mm SM-R890NZSATUR

3.999,00 TL yerine şimdi indirimle 3.799,00 TL.

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4. La Roche-Posay Uzman Cilt ve Saç Bakım Seti: Anthelios Yüz Güneş Kremi 50 ml & Dercos Şampuan 390 ml

4. La Roche-Posay Uzman Cilt ve Saç Bakım Seti: Anthelios Yüz Güneş Kremi 50 ml & Dercos Şampuan 390 ml

1.784,90 TL'den indirimle şimdi 1.220,00 TL'ye düştü.

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5. Apple MacBook Air M1 Çip 8GB 256GB SSD macOS 13" QHD Taşınabilir Bilgisayar Uzay Grisi MGN63TU/A

5. Apple MacBook Air M1 Çip 8GB 256GB SSD macOS 13" QHD Taşınabilir Bilgisayar Uzay Grisi MGN63TU/A

26.999,00 TL yerine 500 TL indirimle 26.499,00 TL.

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6. Karaca Biogranit Lena 7 Parça Tencere Seti

6. Karaca Biogranit Lena 7 Parça Tencere Seti

2.999,00 TL yerine şimdi 1.499,50 TL.

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7. Eastpak Day Pak'R Army Olive Sırt Çantası

7. Eastpak Day Pak'R Army Olive Sırt Çantası

1.221,29 TL'den 1.037,90 TL'ye düştü.

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8. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

8. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

1.029,60 TL yerine şimdi indirimle  859,90 TL.

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9. Skechers Lomell - Gelgit Rip Açık Toe Sandalet Erkek

9. Skechers Lomell - Gelgit Rip Açık Toe Sandalet Erkek

3.256,44 TL'den şimdi indirimle 2.549,25 TL.

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10. Revell Maverick's F-14A Tomcat 'Top Gun'

10. Revell Maverick's F-14A Tomcat 'Top Gun'

1.454,25 TL'den indirimle 1.047,56 TL'ye düştü.

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11. Contigo Chill Autoseal Soğuk Su Termosu 720 ml, Siyah

11. Contigo Chill Autoseal Soğuk Su Termosu 720 ml, Siyah

1.599,00 TL yerine indirimle 1.200,00 TL.

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12. CAMPER Taylor Ayakkabı Kadın

12. CAMPER Taylor Ayakkabı Kadın

3.487,90 TL'den indirimle 1.733,90 TL'ye düştü.

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13. Calvin Klein Sport Essentials Campus Bp40 M Erkek Sırt Çantası

13. Calvin Klein Sport Essentials Campus Bp40 M Erkek Sırt Çantası

2.223,79 TL yerine şimdi 1.516,90 TL.

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