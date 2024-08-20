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Bugün İndirimde Neler Var? Levi's Jeanlerden NYX Ürünlerine 20 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Levi's Jeanlerden NYX Ürünlerine 20 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 08:16

20 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için birbirinden çeşit muhteşem teklifler var. Levi's kaliteli jeanleri, bugünün indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Stil sahibi ve rahat bir görünüm için ideal olan bu jeanler, bugün özel bir fiyata satışa sunuluyor. Ayrıca, makyaj tutkunları için NYX ürünleri de günün fırsatları arasında. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. NYX Professional Makeup Nyx Utopia Göz Far Paleti Ultimate Shadow Pallette

1. NYX Professional Makeup Nyx Utopia Göz Far Paleti Ultimate Shadow Pallette

549,90 TL yerine şimdi sepette 199,00 TL.

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2. Puma Smash 3.0 Buck Unisex Spor Ayakkabı 39233609

2. Puma Smash 3.0 Buck Unisex Spor Ayakkabı 39233609

2.100,00 TL yerine indirimle 1.575,00 TL.

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3. Apple Watch Seri 9 Gps + Cellular 45MM Pembe Alüminyum Kasa Spor Kordon - M/l MRML3TU/A

3. Apple Watch Seri 9 Gps + Cellular 45MM Pembe Alüminyum Kasa Spor Kordon - M/l MRML3TU/A

29.998,99 TL yerine şimdi indirimle 26.399,00 TL.

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4. adidas Urban Court Erkek Spor Ayakkabı IF4076

4. adidas Urban Court Erkek Spor Ayakkabı IF4076

3.538,08 TL'den 2.239,99 TL'ye düştü.

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5. Apple iPad Air 5. Nesil 10.9" 64GB Wi-Fi Cellular Tablet - MM6V3TU/A Starlight

5. Apple iPad Air 5. Nesil 10.9" 64GB Wi-Fi Cellular Tablet - MM6V3TU/A Starlight

21.599,00 TL yerine 20.199,00 TL.

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6. Heyner Florya Bamboo Desen 90X190 cm Tek Kişilik Yaylı Yatak

6. Heyner Florya Bamboo Desen 90X190 cm Tek Kişilik Yaylı Yatak

1.732,00 TL yerine 1.099,00 TL.

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7. Jumbo Assos Midi 3'lü Titanyum Gold Tencere Seti

7. Jumbo Assos Midi 3'lü Titanyum Gold Tencere Seti

6.999,00 TL yerine indirimle 4.499,25 TL.

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8. Decathlon Kalenji Kadın Koşu Ayakkabısı - Haki - Jogflow 500K

8. Decathlon Kalenji Kadın Koşu Ayakkabısı - Haki - Jogflow 500K

2.145,00 TL yerine indirimle 1.750,00 TL.

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9. Levi's 502 Taper Jean Pantolon Erkek

9. Levi's 502 Taper Jean Pantolon Erkek

2.399,00 TL'den indirimle 1.128,90 TL'ye düştü.

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10. Calvin Klein Re-Lock Tote Md-Gunmetal Kadın Çanta

10. Calvin Klein Re-Lock Tote Md-Gunmetal Kadın Çanta

2.640,90 TL yerine şimdi 1.919,90 TL.

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11. Funko Pop Figür Moment: Mandalorian-Mandalorian&Child

11. Funko Pop Figür Moment: Mandalorian-Mandalorian&Child

1.899,00 TL yerine şimdi 1.358,03 TL.

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12. Contigo Chill Autoseal Soğuk Su Termosu 720 ml, Yeşil

12. Contigo Chill Autoseal Soğuk Su Termosu 720 ml, Yeşil

1.661,55 TL yerine şimdi 1.200,00 TL.

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13. Pelikan Special Edition Souveran Serisi M400 Tortoiseshell Brown Dolma Kalem

13. Pelikan Special Edition Souveran Serisi M400 Tortoiseshell Brown Dolma Kalem

13.432,00 TL'den  10.074,00 TL'ye düştü.

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