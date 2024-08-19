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Adidas’ın 2024 Kreasyonundan En Beğenilen Spor Ayakkabı Tavsiye ve Önerileri

etiket Adidas’ın 2024 Kreasyonundan En Beğenilen Spor Ayakkabı Tavsiye ve Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 00:19

En sevilen Adidas spor ayakkabılar bir arada! Günlük kullanımda Superstar şıklığını, antrenmanlarda Originals konforunu ve her adımda sneaker rahatlığını keşfedin. Her tarza ve ihtiyaca uygun bu modellerle adımlarınızı daha güvenle atın. Hangi adidas modelinin sizin için en iyisi olduğunu keşfetmek için okumaya devam edin!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Adidas Vl Court Base Unisex Spor Ayakkabı

1. Adidas Vl Court Base Unisex Spor Ayakkabı

Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bu ayakkabı, spor tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday. Gündelik stilinize zarif bir dokunuş katan tasarımıyla her adımda kendinizi özgür hissedeceksiniz. Spor yaparken de stilinizi korumak isteyenler için mükemmel bir seçim!

Burada.

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2. Adidas Vs Pace 2.0 Erkek Spor Ayakkabı

2. Adidas Vs Pace 2.0 Erkek Spor Ayakkabı

Klasik tarzın modern dokunuşla buluştuğu bu ayakkabı, sokak stilinizin vazgeçilmezi olacak. Rahatlığıyla gün boyu konfor sağlarken, dinamik tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Hem sportif hem şık görünmek isteyen erkekler için ideal.

Burada.

Hepsiburada

3. Adidas Hoops 3.0 Erkek Spor Ayakkabı

3. Adidas Hoops 3.0 Erkek Spor Ayakkabı

Sokak modasının en cool temsilcilerinden biri olan bu ayakkabı, her adımda güven ve konfor sunuyor. Retro esintileri modern bir tasarımla birleştiren bu modelle, tarzınızı bir adım öne taşıyın. Spor yaparken bile stilinizden ödün vermeyin!

Burada.

Hepsiburada

4. Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

4. Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

Platform tabanı ile yerden yüksek ama stil sahibi bir duruş sergileyen bu ayakkabı, adeta bir moda ikonu! Rahatlığı kadar zarafetiyle de ön planda olan bu model, hem spor hem şık bir görünüm sunuyor. Yükseklerde olmayı seven kadınlar için tasarlandı!

Burada.

Hepsiburada

5. Adidas Breaknet 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

5. Adidas Breaknet 2.0 Kadın Spor Ayakkabı

Minimalist çizgileri ve modern duruşuyla bu ayakkabı, şıklığın tanımını yeniden yazıyor. Her kombine kolayca uyum sağlayan bu model, zarafeti ve rahatlığı bir arada sunuyor. Günlük şıklığınızı bu ayakkabıyla tamamlayın!

Burada.

Hepsiburada
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6. Adidas Response Unisex Koşu Ayakkabısı

6. Adidas Response Unisex Koşu Ayakkabısı

Koşu tutkunları için özel olarak tasarlanan bu model, her adımda maksimum performans sunuyor. Yastıklama teknolojisi ile rahatlığı hissederken, hafif yapısıyla hızınızı artırın. Hem kadınlar hem erkekler için ideal bir koşu arkadaşı!

Burada.

Hepsiburada

7. Adidas Superstar Unisex Günlük Spor Ayakkabısı

7. Adidas Superstar Unisex Günlük Spor Ayakkabısı

İkonik tasarımıyla yıllara meydan okuyan bu model, her dönemin favorisi. Kalın tabanı ve dayanıklı yapısıyla hem tarzınızı hem de rahatlığınızı zirveye taşıyor. Spor şıklığınızı yansıtmak için vazgeçilmez bir seçim!

Burada.

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8. Adidas GALAXY 6 M Spor Ayakkabı Erkek

8. Adidas GALAXY 6 M Spor Ayakkabı Erkek

Hafifliği ve konforu bir arada sunan bu ayakkabı, koşu deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Dinamik tasarımı ve nefes alabilen yapısıyla her adımda rahatlığı hissedeceksiniz. Spor performansınızı bu ayakkabıyla zirveye çıkarın!

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9. Adidas Runfalcon 3.0 Tr Erkek Spor Ayakkabı

9. Adidas Runfalcon 3.0 Tr Erkek Spor Ayakkabı

Zorlu koşu parkurlarında bile yanınızda olacak bir model! Dayanıklı yapısı ve nefes alabilen tasarımıyla her koşulda maksimum performans sağlar. Sınırları zorlamak isteyen erkeklerin tercihi!

Burada.

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10. Adidas HOOPS 3.0 BOLD W Kadın Spor Ayakkabı

10. Adidas HOOPS 3.0 BOLD W Kadın Spor Ayakkabı

Klasik basketbol ayakkabısı stiline cesur bir dokunuş! Hem şık hem de rahat olan bu model, her adımda sizi öne çıkaracak. Moda ve fonksiyonelliği bir arada arayan kadınlar için mükemmel.

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11. Adidas QUESTAR 2 GRAPHIC W Kadın Spor Ayakkabı

11. Adidas QUESTAR 2 GRAPHIC W Kadın Spor Ayakkabı

Dinamik desenleri ve hafif yapısıyla, her anınıza enerji katın! Günlük kullanıma uygun bu model, tarzınızı yansıtmanın en rahat yolu. Göz alıcı ve konforlu bir seçim!

Burada.

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12. Adidas LITE RACER 3.0 Kadın Koşu Ayakkabısı

12. Adidas LITE RACER 3.0 Kadın Koşu Ayakkabısı

Koşarken hafiflik ve hız arayanlar için mükemmel bir tercih! Esnek yapısıyla hareket özgürlüğü sunarken, şık tasarımıyla gözleri üzerinize çekecek. Koşu tutkunları için stil sahibi bir ayakkabı!

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