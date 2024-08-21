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Bugün İndirimde Neler Var? Contigo Termos'tan Adidas Spor Ayakkabılara 21 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Contigo Termos'tan Adidas Spor Ayakkabılara 21 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:57

21 Ağustos 2024 tarihine özel, kalitenin ve şıklığın adresi olan sırt çantalarından, konforun ve performansın birleştiği spor ayakkabılara kadar birçok üründe indirim fırsatını kaçırmayın. Bu özel günün fırsatlarına dair merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik. İhtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun, en kaliteli ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatlarla dolu günü değerlendirerek, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve tarzınıza tarz katabilirsiniz. İşte karşınızda 21 Ağustos 2024 tarihine özel indirimde olan ürünler ve günün fırsatları...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Arzum AR3129 Deminde Inox Çay Makinesi

1. Arzum AR3129 Deminde Inox Çay Makinesi

2.069,00 TL yerine şimdi 1.969,00 TL.

Buradan ulaşın

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2. Puma Smash 3.0 Buck Unisex Spor Ayakkabı 39233601

2. Puma Smash 3.0 Buck Unisex Spor Ayakkabı 39233601

4.199,99 TL yerine şimdi 1.699,59 TL.

Burada

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3. Jumbo Globe 9 Parça Rendeli Saklama Kabı Seti - Mat Siyah

3. Jumbo Globe 9 Parça Rendeli Saklama Kabı Seti - Mat Siyah

3.999,00 TL yerine şimdi indirimle 2.174,25 TL.

Buradan ulaşın

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4. Jumbo Darci Black 7 Parça Tencere Seti

4. Jumbo Darci Black 7 Parça Tencere Seti

10.999,00 TL yerine indirimle 4.199,30 TL.

Burada

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5. Yasomi Relaxon X10 Katlanabilir Elektrikli Tam Vücut Isıtmalı Masaj Yatağı

5. Yasomi Relaxon X10 Katlanabilir Elektrikli Tam Vücut Isıtmalı Masaj Yatağı

5.999,00 TL yerine şimdi 4.899,00 TL.

Buradan ulaşın

Hepsiburada
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6. Linens Glace Bej Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı

6. Linens Glace Bej Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı

2.990,00 TL yerine 2.093,00 TL.

Burada

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7. Contigo Uniseks Pinnacle Snapseal Termos

7. Contigo Uniseks Pinnacle Snapseal Termos

1.149,00 TL yerine şimdi 850,00 TL.

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8. Contigo Cortland Autoseal Tritan Suluk

8. Contigo Cortland Autoseal Tritan Suluk

799,00 TL 'den indirimle 599,00 TL'ye düştü.

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9. Eastpak Sırt Çantası Soft Blue Standart

9. Eastpak Sırt Çantası Soft Blue Standart

1.799,10 TL yerine  1.192,90 TL.

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10. Skechers Max Cushioning Foamies

10. Skechers Max Cushioning Foamies

2.599,00 TL yerine 1.949,25 TL.

Buradan ulaşın

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11. USR Tribe Tenis Raketi

11. USR Tribe Tenis Raketi

719,55 TL yerine 360,99 TL.

Burada

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12. adidas DURAMO SL M Koşu Ayakkabısı Erkek

12. adidas DURAMO SL M Koşu Ayakkabısı Erkek

2.099,00 TL yerine 1.763,90 TL.

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Amazon

13. Samsonite Notebook Sırt Çantası, Lacivert

13. Samsonite Notebook Sırt Çantası, Lacivert

2.993,00 TL yerine şimdi 2.599,00 TL.

Buradan ulaşın

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