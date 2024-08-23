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Bugün İndirimde Neler Var? Asics Marka Ayakkabılardan Fissler Düdüklü'ye 23 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Asics Marka Ayakkabılardan Fissler Düdüklü'ye 23 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 09:29

23 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için muhteşem fırsatlarla dolu bir gün sizleri bekliyor. Asics marka ayakkabılardan, Fissler düdüklü tencereye kadar geniş bir yelpazede ürünlerde cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu özel günün fırsatlarından yararlanmak için acele edin ve alışverişin keyfini çıkarın. Hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlara almanın hem de bu fırsatlardan yararlanmanın ayrıcalığını yaşayın. Bu fırsatlar kaçırılmayacak türden, dolayısıyla hemen harekete geçin ve bu muhteşem indirimlerle dolu günün tadını çıkarın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Amboss Dorado 18 Parça Paslanmaz Çelik Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

1. Amboss Dorado 18 Parça Paslanmaz Çelik Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

1.799,00 TL yerine şimdi 839,30 TL.

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2. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28 LT

2. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28 LT

8.590,00 TL yerine indirimle 7.839,00 TL.

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3. Emsan Bella Gusto Beyaz Stand Mikser 1300W Mutfak Şefi

3. Emsan Bella Gusto Beyaz Stand Mikser 1300W Mutfak Şefi

3.899,00 TL'den 3.449,00 TL'ye düştü.

Buraya tıktık

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4. Asics Gel-Venture 6 Kadın Birch Sneakers 1202A431-200

4. Asics Gel-Venture 6 Kadın Birch Sneakers 1202A431-200

3.699,00 TL yerine 2.859,20 TL.

Burada

Hepsiburada

5. Karaca Home Karaca Home Franela %100 Pamuk Çift Kişilik Pike Hediyeli Nevresim Takımı

5. Karaca Home Karaca Home Franela %100 Pamuk Çift Kişilik Pike Hediyeli Nevresim Takımı

1.498,99 TL'den sepette 959,98 TL'ye düşüyor.

Buraya tıktık

Hepsiburada
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6. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

6. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

8.990,00 TL yerine 8.049,00 TL.

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Hepsiburada'da yer alan günün fırsatlarını buradan inceleyin

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7. Calvin Klein Line Quilt Mini Tote Kadın Çanta

7. Calvin Klein Line Quilt Mini Tote Kadın Çanta

2.861,90 TL yerine şimdi  2.361,90 TL.

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8. HyperX Alloy Origins Core RGB Klavye

8. HyperX Alloy Origins Core RGB Klavye

3.489,92 TL yerine şimdi 2.698,80 TL.

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9. Eastpak DaySırt Çantası Soft Blue Standart

9. Eastpak DaySırt Çantası Soft Blue Standart

1.799,10 TL'den 1.192,90 TL'ye düştü.

Burada

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10. Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon

10. Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon

2.294,91 TL yerine şimdi 1.260,90 TL.

Burada

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11. Staub Döküm Tencere

11. Staub Döküm Tencere

2.981,50 TL yerine indirimle 1.723,18 TL.

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12. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1.06 lt

12. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1.06 lt

1.592,75 TL'den %20 indirimle 1.269,99 TL'ye düştü.

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13. HyperX Cloud II Core Wireless - PC için Oyun Kulaklığı

13. HyperX Cloud II Core Wireless - PC için Oyun Kulaklığı

3.937,17 TL yerine şimdi 3.204,00 TL.

Burada

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

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