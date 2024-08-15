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Bugün İndirimde Neler Var? Apple iPad M2'den Calvin Klein Marka Çantalara 15 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Apple iPad M2'den Calvin Klein Marka Çantalara 15 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 13:20

15 Ağustos 2024 tarihinde sizler için harika indirimlerle dolu bir gün var! Apple'ın son teknoloji ürünü iPad M2'den, şıklığı ve kalitesiyle ön plana çıkan Calvin Klein çantalara kadar birçok üründe büyük fırsatlar sizleri bekliyor. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Apple iPad Air M2 Wi-Fi 13" 1TB - Yıldız Işığı MV2R3TU/

1. Apple iPad Air M2 Wi-Fi 13" 1TB - Yıldız Işığı MV2R3TU/

54.999,00 TL yerine sepette 47.499,05 TL.

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2. U.s. Polo Assn. Matıs 4fx Beyaz Erkek Terlik

2. U.s. Polo Assn. Matıs 4fx Beyaz Erkek Terlik

649,99 TL yerine şimdi 449,99 TL.

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3. Yasomi 5042 Buz Kırıcı 800W Super Mix 3 Lt Hazne Kapasiteli Blender

3. Yasomi 5042 Buz Kırıcı 800W Super Mix 3 Lt Hazne Kapasiteli Blender

5.899,00 TL'den 4.299,00 TL'ye düştü.

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4. Rosstech Soundparty RS-300 Aktif Gürültü Önleyici Şeffaf Mod Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık

4. Rosstech Soundparty RS-300 Aktif Gürültü Önleyici Şeffaf Mod Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık

1.399,00 TL yerine 599,00 TL.

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5. Nehir Dalyan Sade 60 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Takımı

5. Nehir Dalyan Sade 60 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Takımı

3.195,00 TL yerine sepette 2.290,75 TL.

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6. Philips BHA530/00 Saç Şekillendirme Cihazı

6. Philips BHA530/00 Saç Şekillendirme Cihazı

3.500,00 TL yerine şimdi 2.499,00 TL.

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7. RAMSBURRY Unisex Çok Gözlü Okul, Laptop, Günlük Sırt Çantası

7. RAMSBURRY Unisex Çok Gözlü Okul, Laptop, Günlük Sırt Çantası

1.699,00 TL yerine şimdi 1.099,00 TL.

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8. Saç ve Cilt İçin İpek Yastık Kılıf

8. Saç ve Cilt İçin İpek Yastık Kılıf

1.039,21 TL yerine şimdi 764,80 TL.

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9. Calvin Klein Kadın Çanta, Kahverengi

9. Calvin Klein Kadın Çanta, Kahverengi

4.199,00 TL yerine şimdi 2.833,90 TL.

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10. CAMPER Oruga Sandalet Kadın

10. CAMPER Oruga Sandalet Kadın

2.715,90 TL yerine 1.733,90 TL.

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11. Levi's 502 Taper Jean Pantolon Erkek

11. Levi's 502 Taper Jean Pantolon Erkek

2.399,00 TL yerine şimdi sadece 1.128,90 TL.

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12. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

12. Crocs Classic Clog K/T Pembe Terlik Unisex Çocuk

1.029,60 TL yerine 859,90 TL.

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13. Tommy Hilfiger Th Skyline Sırt Çantası Erkek

13. Tommy Hilfiger Th Skyline Sırt Çantası Erkek

2.258,90 TL'den indirimle 1.947,90 TL'ye düştü.

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