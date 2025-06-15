Bu Test Hangi Tip Anne Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Anneliği tek bir şekilde tanımlayamayız! Her annenin kendi sevgisini gösterme şekli vardır. Yöntemleri ve yaklaşımları farklı olabilir. Kimimiz duygularımıza sarılarak hareket eder, kimimiz ise planlı bir şekilde ilerler!
Bu test sayesinde kendinizi ve bebeğinize yaklaşımınızı keşfedebilirsiniz. Böylece nasıl bir anne olduğunuzu görerek güçlü yönlerinize odaklanabilirsiniz. Gelin birlikte keşfedelim!
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1. O halde hemen başlayalım! Bebeğiniz ağladığı zaman nasıl tepki verirsiniz?
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2. Bebeğinizin başka bebeklere yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
3. Bebeklerin uyku düzeni çok önemli! Bebeğiniz uyumakta zorlandığında ne yaparsınız?
4. Bebeğinizi kucakta tuttuğunuz süre ne kadardır?
5. Bebeğinizin televizyon ya da tablet gibi ekranlarla olan ilişkisini nasıl buluyorsunuz?
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6. Peki, bebeğinizi başkasına emanet eder misiniz?
7. İlk defa hasta olduğunda nasıl bir yaklaşım sergilediniz?
Sen sevginin vücut bulduğu bir annesin!
Sen hem planlı hem de öğretici bir annesin!
Sen eğlence dolu ve yaratıcı bir annesin!
Sen hem dingin hem de duyarlı bir annesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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