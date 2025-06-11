Bu Test Bebekli Ailelere: 10 Soruda Size Özel Tatil Planı Yapıyoruz!
Tatile çıkmak isteyen bebekli aileler burada mı? Kabul ediyoruz, tatil planlamak, bebekle birlikteyken biraz karmaşık bir hal alabiliyor. Hem rahat etmek hem de çocuğunuzun konforunu ön planda tutmak istiyorsunuz. Nasıl bir tatil planı yapacağınıza henüz karar vermediyseniz, bu test işinizi kolaylaştıracak! Haydi başlayalım. 👇
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1. Bebeğinin yaşı kaç?
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2. Tatil deyince hayal ettiğin hangisi?
3. Bebeğinle birlikte hangi tatili tercih edersin?
4. Peki, nasıl bir konaklama tercih edersin?
5. Bebeğinle birlikte hangi aktiviteyi yapmak için sabırsızlanıyorsun?
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6. Peki, bebekle yolculuk yapmak konusunda ne düşünüyorsun?
7. Bebekle gideceğin bir tatilde olmazsa olmazın hangisi?
8. Bebeğini tatilde en çok hangisi mutlu eder?
9. Bebeğinle tatil planlarken seni en çok endişelendiren şey hangisi?
10. Son olarak, bebeğinin uyku düzeni nasıl?
Size ailecek bir deniz tatili lazım!
Doğayı keşfedebileceğiniz bir tatil!
Her şey dahil otel tatili!
Eğlenceli bir kış tatili!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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