Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Senorita şarkısına yaptıkları düetle ve klipten konserlere sergiledikleri romantik tavırlarla aşk dedikodularına kapı açan Camila Cabello ve Shawn Mendes ayrılık sonrası yeniden birlikte görüldü.
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından ABD'de organize edilen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Maçın devre arasında sahneye çıkan Shakira, gerçekleştirdiği etkileyici performansla büyük yankı uyandırdı.
Yıldız futbolcu Icardi ile karıştığı boşanma olaylarından sonra gündeme bomba gibi düşen Wanda Nara hem ihanet iddialarıyla hem de açıklamalarıyla çok konululmuştu. Icardi'nin kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olan L-Gante isimli rapçi ile görüntülenen ve aşk dedikodularına karışan Wanda Nara sorulan sorulara yanıt verdi.
Türk sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı ilişki ve kucaklarına aldıkları Ender bebekle dikkat çeken Halsey, şimdi bambaşka bir dünyaya adım attı. Aydın'dan ayrılan ünlü şarkıcı, son zamanlarda Kanadalı aktör Avan Jogia ile büyük bir aşk yaşıyor. Halsey'in parmağındaki yüzük ise ikili hakkında çıkan "nişanlandılar" dedikodularının alıp başını gitmesine neden oldu...
Sıkça kameralara aşk kuşları olarak yansıyan ve birbirlerine attıkları bakışlarla da büyük ilgi çeken Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin, son bir aydır birlikte kameralara yakalanmamış olmaları merak uyandırmıştı. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen Bennifer çiftimiz 2. evlilik yıl dönümleri kutlamayınca boşanma iddiaları doğrulandı.
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28 yaşındaki Rus bir mankenle aşka yelken açan 61 yaşındaki Johnny Depp'in son hali, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü aktörün değişimi, hayranları ve takipçileri arasında geniş bir etki yarattı. Depp'in son görüntüleri, kariyerinin gidişatı konusunda merak uyandırdı.
Adele, müzik kariyerine uzun bir ara verme kararı aldığını ve yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı düşünmediğini açıkladı. Şarkıcı, bu dönemde başka yaratıcı projelere yönelmeyi planladığını belirtince hayranları hayal kırıklığına uğradı.
Stranger Things dizisinin yıldızları Finn Wolfhard ve Gaten Matarazzo, geçtiğimiz günlerde el ele gezerek dikkatleri üzerine çekti. İkili, samimi halleriyle hem hayranlarının hem de magazin dünyasının ilgisini çekti, bu görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Şeyh Mahra , Şeyh Mana'dan boşandığını Instagram'dan duyurdu. Mahra, boşanma açıklamasında eski eşinin başka kadınlarla ilgilendiğini belirterek, bu kararı aldığını vurguladı ve tüm gönderilerini sildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna kozmetik markası Fenty Beauty ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi sponsorları arasında yer aldı.
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Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi geçtiğimiz günlerde haberlere inat parmağından çıkartmadığı yüzüğü dün ani bir kararla atmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir gönderi paylaşan Icardi'nın sırt kaslarını gösterdiği karelere yorum yağdı.
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