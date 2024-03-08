Bu Ay Kenara Ne Kadar Para Atabileceğini Hesaplıyoruz!
Bu Ay Kenara Ne Kadar Para Atabileceğini Hesaplıyoruz!
Bakalım her ay ne kadar birik yapabilecek bir potansiyele sahipsin.
Öğrenmek için teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle söyle bakalım, aylık gelirin hangi aralıkta?
2. Maaşın hesabına yatınca ilk olarak bunlardan hangisini yapıyorsun diye sorsak?
3. Peki senin için alışverişte öncelik bunlardan hangisi?
4. Bir ayda takriben ne kadar dışarı eğlenmeye çıkıyorsun?
5. Her ay çıkardığın bir harcama listen var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hangi tatil şekli sana daha uygun?
7. Diyelim ki ay sonuna doğru çok sevdiğin bir sanatçının konserinin olduğunu öğrendin ve o konsere gitmek istiyorsun. Ancak eline kalan para oldukça az. Ne yaparsın?
8. Son olarak hayaller gerçek oldu ve büyük ikramiye sana çıktı. Bu parayı nasıl değerlendirirsin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda