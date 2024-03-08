Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bu Ay Kenara Ne Kadar Para Atabileceğini Hesaplıyoruz!

etiket Bu Ay Kenara Ne Kadar Para Atabileceğini Hesaplıyoruz!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 16:58

Bakalım her ay ne kadar birik yapabilecek bir potansiyele sahipsin. 

Öğrenmek için teste! 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle söyle bakalım, aylık gelirin hangi aralıkta?

2. Maaşın hesabına yatınca ilk olarak bunlardan hangisini yapıyorsun diye sorsak?

3. Peki senin için alışverişte öncelik bunlardan hangisi?

4. Bir ayda takriben ne kadar dışarı eğlenmeye çıkıyorsun?

5. Her ay çıkardığın bir harcama listen var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hangi tatil şekli sana daha uygun?

7. Diyelim ki ay sonuna doğru çok sevdiğin bir sanatçının konserinin olduğunu öğrendin ve o konsere gitmek istiyorsun. Ancak eline kalan para oldukça az. Ne yaparsın?

8. Son olarak hayaller gerçek oldu ve büyük ikramiye sana çıktı. Bu parayı nasıl değerlendirirsin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

1000 TL biriktirsen iyi!

Şu an için birikim yapma eğilimindesin gibi görünmüyorsun. Hayatın tadını çıkarmak sana daha çekici geliyor. Ancak yine de farkındasın ki içinde bir yerlerde, az da olsa birikim yapmanın önemli olduğunu düşünen bir ses var. Unutma, birikim yaparak hem güvende hissedebilir hem de eğlenceli şeylere yatırım yapabilirsin. Bu konuda öğrenmeye ve deneyimlemeye açık ol!

15.000 TL biriktirirsin!

Tasarruf konusunda gayret gösteriyorsun. Geleceğin için birikim yapmanın değerini biliyorsun. Her ne kadar her zaman mümkün olmasa da, genellikle bir miktar parayı kenara koymaya özen gösteriyorsun. Farkındasın ki bu birikimler, gelecekte sana bir şekilde rahatlık sağlayacak.

20.000 TL biriktirirsin!

Tasarruf konusunda oldukça başarılısın. Geleceğin için düzenli olarak birikim yapmanın değerini çok iyi kavramış durumdasın. Her zaman değil belki, ancak genellikle tasarruf etmeye öncelik veriyor ve bu disiplin sayesinde gelecekte daha güvenli bir finansal duruma ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyorsun. Yaptığın her birikim, gelecekte sana daha fazla olanak sunacak değerli bir adım.

30.000 TL ve üzeri!

Birikim konusunda gerçek bir uzman olarak öne çıkıyorsun. Hayatını özenle planlıyor ve bu plana sadık kalarak hareket ediyorsun. Paranı gereksiz yere harcamaktan kaçınıyorsun, çünkü senin için tasarruf etmek önemli bir değer. Bugün attığın her adımı, yarının daha rahat ve güvende olması için bir fırsat olarak görüyorsun. İsteklerini yerine getirirken aynı zamanda sağlam bir birikim yapabilme yeteneğin, seni akıllıca hamlelerle geleceğe hazırlıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?