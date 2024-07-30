Bodrum'un Ünlü Mekanına Ait Adisyondaki Fiyatlar Görenlerin Dudağını Uçuklatıyor
Bodrum'un Ünlü Mekanına Ait Adisyondaki Fiyatlar Görenlerin Dudağını Uçuklatıyor
Pahalılığı ile gündeme gelen Bodrum, lüks mekandaki adisyonuyla yeniden gündemde. Bakalım bu rakamlara siz ne diyeceksiniz?
Kaynak: Bodrum Hesap Lütfen
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Yaz gelince Bodrum'un lahmacun fiyatları gündeme gelmezse olmaz biliyorsunuz. En son bu sezon başında Türkbükü'ndeki bir işletmede 2 lahmacun ve 1 ayranın fiyatı 950 TL olarak güncellenmişti.
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Tabii ki Bodrum'da her bütçeye uygun mekan var ancak lüksün sınır tanımayan dünyasını Bodrum'da da keşfetmek mümkün. Mesela Mykonos'ta eğlencesiyle ün yapan Scoropis, dünyadaki ilk şubesini bu yıl Bodrum'a açmıştı.
Adisyonları sosyal medyada günden güne yayınlanan mekanın yeni bir adisyonu paylaşıldı. İçkilerin dışında fırın patlıcan, köfte ve salata gibi ürünlerin fiyatı yaklaşık 1000 TL'den başlıyor.
Adisyondaki servis ücretinin 3000 TL olması da ayrı bir detay elbette. Parası olana bunlar dert değil; bizim gibiler içinse ağzımızın yorulacağı bir konu sadece...
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