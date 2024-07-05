Bodrum'daki Ünlü Beach'in Adisyonunu Görünce Düşüp Bayılmanız An Meselesi
Bodrum'daki Ünlü Beach'in Adisyonunu Görünce Düşüp Bayılmanız An Meselesi
Yazlık mekanların paylaşılan adisyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bodrum'daki ünlü Momo Beach'in adisyonu, gitme imkanı olmayanlar için epey can sıkıcı.
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Eskiden Bodrum denilince insanın aklına Bodrum kalesi gelirdi, beyaz evler gelirdi, her şeyden önce Zeki Müren gelirdi...
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Ama son birkaç yıldır Bodrum dediğimiz zaman kafamızda hemen "Acaba lahmacun bu sene kaç para?" sorusu canlanıyor. Evet, konumuz Bodrum'daki hesaplar!
Bu sene bu hesap meselesi çok konuşuldu çünkü Yunan Adaları'na talep artınca gideler adisyonları sosyal medyada paylaşmadan duramadı. Haksız da değillerdi çünkü Euro karşısındaki TL'nin zavallı durumuna göre bile fiyatlar Türkiye'ye göre uygundu.
Şimdi ise Bodrum'un sükseli plajlarından biri olan Yalıkavak'taki Momo Beach adisyonuna bakacağız.
Momo elbette "gidebilenin" tercih ettiği bir işletme, önce onu söylemek lazım. Biz gidemeyenler için giriş ücretinin 1000 TL olması ve cheeseburgerin 840 TL olması, üstüne bir de 2400 TL servis ücreti alınması şaşılacak bir şey. Biz yine halk plajından devam...
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