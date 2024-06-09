Bize Köpeğinden Bahset, Aranızdaki Bağı Kuvvetlendirecek Bir Şey Söyleyelim!
Bize Köpeğinden Bahset, Aranızdaki Bağı Kuvvetlendirecek Bir Şey Söyleyelim!
Eğer bir patili dostun varsa zaten aranızda bir bağ vardır. Biz de bu testte köpeğinle aranda nasıl daha güçlü bir bağ kuracağını söylüyoruz.
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1. Öncelikle söyle bakalım, patili dostunun cinsi ne?
2. Patili dostun ne kadar zamandır seninle birlikte?
3. Onunla birlikte en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
4. Peki onun en belirgin karakter özelliği nedir?
5. Şimdi de patili dostunun en sevdiği oyunu soralım.
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6. Patili dostunla ne sıklıkla vakit geçirirsin?
7. Onunla hiç seyahate çıktın mı?
8. Son olarak patili dostunun yaşını öğrenelim 👇
Birlikte eğlenip öğrenebilirsiniz!
Birlikte rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz.
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